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오늘부터 서울 간선급행버스 운행

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박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-11-15 23:52
입력 2026-11-15 23:38

도봉·상암~시청, 시간 10% 단축
지하철 9호선 출근 급행도 증편

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16일 운행을 시작하는 서울 간선급행 버스 370번. 서울시 제공
16일 운행을 시작하는 서울 간선급행 버스 370번.
서울시 제공


서울에 처음 도입되는 출근 시간 급행버스가 16일부터 운행을 시작한다. 같은 날 지하철 9호선의 출근시간대 급행열차도 늘어나 서울 시민의 출근길이 조금은 빨라질 전망이다.

서울시는 16일 첫차부터 도봉·강동·상암·강서 등 4곳에서 서울시청 등 도심으로 향하는 ‘간선급행버스’ 시범운행을 시작한다고 15일 밝혔다. ▲급행150번(도봉차고지~시청역) ▲급행370번(강동차고지~충정로역) ▲급행470번(상암차고지~시청역) ▲급행605번(강서차고지~영등포역) 등 4개 노선이며, 첫차 시간과 오전 7시, 7시 30분 평일 3회 운행한다.

급행150번은 도봉산역광역환승센터에서 출발해 쌍문역 등 외곽지역 정류소에 정차한 뒤 수유역·미아역·미아사거리역 등에 정차하지 않고 명륜3가·성대입구 등을 거쳐 종로·시청 등 도심으로 이동한다. 4개의 급행 노선은 일반 노선에 비해 정차하는 정류소가 평균 45.8% 줄어 이동시간이 10% 단축될 것으로 시는 기대한다.

서울 지하철 9호선도 16일 첫차부터 개화역에서 중앙보훈병원역으로 향하는 상선의 급행열차 운행 비율이 늘어난다. 오전 5시 40분~7시, 급행과 일반열차 비율은 1대 1에서 2대 1로 조정된다. 급행 두 대가 지나가면 일반 한 대가 오는 식이다.

시는 급행열차 운행이 확대되면 상선 급행열차의 출근시간대 혼잡도는 182.3%에서 174.2%로 개선되고 배차간격은 6분 20초에서 6분으로 단축돼 열차를 기다리는 시간이 줄어들 것으로 내다봤다. 시는 열차 운행계획이 변경됨에 따라 출근 전 9호선 역사 내 안내문과 9호선 홈페이지를 통해 새로운 열차 시간표를 확인해 달라고 당부했다.


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여장권 시 교통실장은 “새로운 운행체계가 안정적으로 정착할 수 있도록 시행 초기 운행상황을 자세히 살피고, 현장 관리에도 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

박재홍 기자
세줄 요약
  • 서울 간선급행버스 4개 노선 시범운행 시작
  • 정류소 축소로 이동시간 10% 단축 기대
  • 9호선 급행열차 확대, 출근 혼잡 완화
2026-11-16 19면
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