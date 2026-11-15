반도체가 바꾼 호남 진학지도… 교육현장까지 열기 후끈

지역 특성화고 지원률 2~4배 ‘껑충’

취업 이점에 전남대 수시도 5.1%↑

민형배 시장 “인재 탄탄하게 구축”

세줄 요약 호남권 반도체 클러스터 기대, 진학 수요 급증

광주 특성화고·반도체과 경쟁률 전국 최고 수준

전남대 지원 증가, 지역 인재양성 사다리 주목

2026-11-16 22면

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호남권 반도체 클러스터 조성에 대한 기대감이 지역 인재 양성과 교육 수요 변화로 이어지고 있다.반도체 산업의 핵심 인프라로 꼽히는 ‘전문인력 확보’가 지역 산업 경쟁력을 좌우할 주요 과제로 떠오르면서 교육현장에서는 관련 학과와 특성화고를 중심으로 지원자가 늘고 있는 것이다.15일 전남광주통합특별시교육청 등에 따르면 광주자동화설비마이스터고등학교와 광주공업고등학교 AI반도체과가 내년도 신입생 모집에서 높은 경쟁률을 기록했다.지난달 22일 2027학년도 신입생 모집을 마감한 결과, 광주자동화설비고의 경쟁률은 4.9대 1을 기록해 지난해 2.18대 1보다 무려 2.2배가 상승했다. 서울반도체고(4.73대 1)와 충북반도체고(4.72대 1)를 제친 것으로, 전국 마이스터고 가운데 최고 수준이다.같은 기간 신입생 모집에 나선 광주공고 AI반도체과는 18명 모집에 75명이 지원해 4.16대 1의 높은 경쟁률을 보였다. 지난해 23명이 지원해 1.27대 1을 기록한 것과 비교하면 지원자가 4배 가까이 늘었다.이 같은 변화는 반도체 산업의 성장 가능성과 함께 제조공정 자동화, 설비 유지·보수 등 산업 현장에서 요구되는 기술인력에 대한 관심이 커진 결과로 풀이된다.전남대에서도 변화가 나타났다. 전남대 수시 지원자는 전년보다 5.1% 증가했다. 지원 동기와 관련해서는 등록금 등 교육비 부담 완화가 49.6%, 취업·진로 측면의 이점이 34.9%를 차지한 것으로 나타났다.이는 지역 대학 선택에서 경제적 여건과 졸업 이후 진로가 중요한 고려 요인으로 작용하고 있음을 보여준다. 특히 반도체 클러스터가 조성되면 지역 대학은 산업 수요에 맞춘 전문인력 양성의 거점으로 기능할 것으로 기대된다.여기에 전남광주통합특별시가 추진 중인 인재양성 사다리를 연계하면 ‘교육에서 취업으로 이어지는’ 지역인재 성장 경로가 더욱 탄탄해질 것으로 전망된다. 학교 교육과 산업 현장의 수요를 연결하고, 특성화고와 대학·기업 간 협력을 강화하면 지역에서 배운 인재가 지역 산업에 진출하는 선순환 구조를 구축할 수 있다는 분석이다.민형배 통합시장은 “특성화고의 실무교육부터 대학의 전문교육, 기업의 현장훈련과 채용까지 이어지는 체계를 갖추는 것이 중요하다”며 “통합시의 인재양성 사다리와 반도체 산업 육성을 연계해 호남권 반도체 클러스터 조성을 위한 인력기반을 한층 탄탄하게 구축하겠다”고 말했다.전남광주 홍행기 기자