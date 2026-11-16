경북도의회 건설소방위, 청도·영천·의성소방서 행정사무감사 실시

지역 특성에 맞는 재난안전망 구축 요구

현장 중심 재난 대응, 의용소방대 사기 진작 주문

이미지 확대 지난 13일 열린 경북도의회 건설소방위원회(위원장 이우청) 의성소방서 행정사무감사. 경북도의회 제공

이미지 확대 지난 13일 열린 경북도의회 건설소방위원회(위원장 이우청) 영천소방서 행정사무감사. 경북도의회 제공

이미지 확대 지난 13일 열린 경북도의회 건설소방위원회(위원장 이우청) 의성소방서 행정사무감사. 경북도의회 제공

이미지 확대 지난 13일 열린 경북도의회 건설소방위원회(위원장 이우청) 의성소방서 행정사무감사. 경북도의회 제공

세줄 요약 청도·영천·의성소방서 행정사무감사 실시

재난 대응체계·복무·계약 적정성 집중 점검

인력난·장거리 출퇴근·안전센터 확충 주문

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경북도의회 건설소방위원회(위원장 이우청)가 지난 13일 청도·영천·의성소방서를 대상으로 2026년도 행정사무감사를 진행했다.위원들은 이날 지역별 소방 수요와 고령화 등 현장 특성을 반영한 재난 대응체계를 점검하는 한편, 소방시설 공사·계약의 적정성, 의용소방대 운영 실태, 소방공무원 복무 관리 및 안전 대책 등을 집중적으로 짚었다.청도소방서 감사에서는 기본 행정과 현장 역량에 대한 주문이 이어졌다. 김창기 의원(문경)은 복무와 여비 정산, 계약 등 기초 행정업무에서 같은 지적이 되풀이되지 않도록 재발 방지를 촉구하며, 재난 상황 시 즉각적인 대처가 가능하도록 빈틈없는 출동 태세를 갖출 것을 강조했다. 정윤태 의원(울릉)은 의용소방대의 고령화와 인력난을 지적하며 대원들의 연령과 활동 환경을 고려한 탄력적인 운영을 요청하고, 현장에서 실효성 있는 역할을 수행할 수 있도록 충분한 인력과 장비 확충을 주문했다.김진욱 의원(상주)은 입찰 지역 제한과 낙찰 현황을 살피며 지역업체의 참여 확대를 주문했다. 또한 비상 소화장치 설치 사업의 특정 업체 편중을 지적하며 여러 업체에 고른 참여 기회를 제공할 것을 요구했다. 윤기현 부위원장(경산)은 현장 출동·지휘 관련 감사 지적을 짚으며 지휘체계 점검과 소방대원 안전 확보를 강조했으며, 지자체와 협력한 의용소방대 홍보와 역량 있는 신규 대원 발굴도 주문했다.김재환 의원(예천)은 산림이 많은 지역 여건을 고려해 의용소방대 결원 충원과 젊은 대원의 참여 확대를 주문했다. 또한 산악구조 현장의 통신 취약 문제에 대해서는 통신장비 확보와 도의 지원을 통한 개선을 당부했다.이우청 위원장(김천)은 원거리 출퇴근에 따른 피로와 사고 위험, 비상소집 시 응소의 어려움을 지적하며, 거주지 인근 근무를 위한 인사교류와 근무지 인근 숙소 확보 등 실질적인 대책 마련을 주문했다.영천소방서 감사에서 이종평 의원(청도)은 근무시간 중 비인가 프로그램 사용이 여러 소방서에서 적발된 점을 지적하며, 소방본부 차원의 실태 점검과 직원 교육 등 재발 방지 대책 마련을 주문했다. 윤승오 의원(영천)은 영천의 넓은 관할 면적과 분산된 인구, 소방 수요에 비해 소방 인프라가 부족하다고 지적했다. 또한 북부119안전센터 신설과 고경지역대 운영 재개 등 동부·북부지역의 소방 공백 해소를 촉구했다.김진욱 의원은 신녕119안전센터 내진보강공사의 설계·검증·감리 비용이 공사비보다 큰 점을 지적하며, 절차의 필요성과 비용 산정 근거를 확인하기 위해 설계내역서와 검증 내역, 감리보고서 제출을 요구했다. 김재환 의원은 고충심사위원회의 민간위원이 퇴직 소방공무원 중심으로 구성된 점을 지적했다. 또한 심사의 객관성을 높이고 직원들의 고충을 폭넓게 반영하도록 법률 전문가 등 외부 전문가의 참여 확대를 주문했다.김창기 의원은 내진보강공사의 설계·감리와 계약 과정이 적정했는지 꼼꼼히 재점검할 것을 요구하며, 수의계약 진행 시 지역업체의 수행 역량을 면밀히 살피어 더 많은 참여 기회를 열어줄 것을 촉구했다. 김수문 의원은 소규모 내진보강공사에서 발생하는 설계·검증·감리 비용의 적정성을 따져 물으며 예산이 중복되거나 낭비되지 않도록 엄격한 검토를 주문했고, 소방본부 차원에서 관련 지침과 비용 구조를 전반적으로 정비해 보고할 것을 지시했다.이우청 위원장은 안전센터 확충 등 산적한 지역 현안을 해결하기 위해 소방서가 보다 적극적인 자세로 임해 줄 것을 강조했다. 아울러 지자체 및 소방본부와 긴밀히 협력해 필수 예산을 안정적으로 확보함으로써, 소방 인프라 부족으로 인해 주민들이 겪는 불편을 조속히 해소해 줄 것을 당부했다.의성소방서 감사에서 이종평 의원은 감찰에서 확인된 복무규정 위반 사례를 지적하며 근무기강 확립을 주문했다. 또한 직원 교육과 근무수칙 준수를 강화하고, 안정적인 근무를 위한 충분한 휴식 공간도 확보할 것도 당부했다. 김재환 의원은 고령 주민이 많고 관할 면적이 넓은 지역 여건에 맞는 주민 대피 대책 마련을 주문했으며, 산불 등 재난에 대비해 마을을 순회하는 방식의 대피 훈련 등 현장 중심의 교육·훈련을 제안했다.김창기 의원은 장거리 출퇴근자의 사고 예방과 근무자들에 대한 교통안전 교육을 당부했다. 또한 소방시설 자체점검 대상자가 의무를 이행할 수 있도록 사전 안내와 지도·계도를 강화할 것도 주문했다. 김수문 의원은 안계119안전센터 내진보강공사 현황을 살피고, 다른 소방서에서 제기된 설계·감리 문제를 언급하며 향후 공사에서도 절차의 적정성을 면밀히 살펴 공정하고 투명한 사업 추진에 힘쓸 것을 강조했다.윤기현 부위원장은 2025년 3월에 발생한 의성 대형 산불 대응에 힘쓴 대원들을 격려하고, 의용소방대의 현장 실습과 사기 진작을 주문했다. 또한 산불 피해 사찰 등 주요 시설의 소방시설 확충과 현장 지휘·대원 안전관리 강화도 강조했다. 허복 의원은 위원회·자문단 구성 시 이해충돌 가능성을 살피고, 물품 구매와 계약의 특정 업체 편중을 방지할 것을 주문했으며 지역 도의원과 소통하여 소방시설 개선과 직원 복지 등을 위한 지원 방안을 마련할 것을 당부했다.이우청 위원장은 장거리 출퇴근으로 인한 극심한 피로와 안전사고 위험을 짚으며 근무 환경을 시급히 개선할 것을 촉구했다. 아울러 대원들의 전보 희망 사항과 실제 출퇴근 여건을 세심하게 살펴, 소방본부와 긴밀히 협의해 거주지나 가까운 인근 지역에서 근무할 수 있도록 실효성 있는 방안을 마련해 줄 것을 당부했다.건설소방위원회는 이번 감사를 마무리하며, 각 지역의 소방서비스 공백을 최소화하고 실전 대응 역량을 한층 끌어올려야 한다고 목소리를 높였다. 이와 함께 투명하고 건전한 예산 집행 관행을 확립하는 한편, 현장 최일선에서 고생하는 소방대원들의 안전한 근무 여건을 반드시 뒷받침해야 한다고 거듭 강조했다.한편, 경북도의회 건설소방위원회는 오는 17일까지 소관 주요 기관들을 상대로 한 2026년도 행정사무감사 일정을 차질 없이 이어갈 방침이다.류정임 리포터