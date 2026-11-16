경북도의회 기획경제위, 경북바이오산업연구원·경북연구원 행정사무감사 실시

바이오산업연구원 연구 성과 사업화 부진·전문인력 확보 및 조직 운영 문제 집중 점검

경북연구원 미래 성장산업 연구 강화와 지역기업 경쟁력 제고 위한 실질적 개선책 마련 촉구

이미지 확대 경북도의회 기획경제위원회(위원장 김창혁) 경북바이오산업연구원 행정사무감사. 경북도의회 제공

이미지 확대 경북도의회 기획경제위원회(위원장 김창혁) 경북연구원 행정사무감사. 경북도의회 제공

세줄 요약 행정사무감사 실시, 두 기관 운영 점검

연구장비 활용 저조와 사업화 부진 지적

인력 확보·조직 안정성 개선 요구

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경북도의회 기획경제위원회(위원장 김창혁)는 행정사무감사 세 번째 일정으로 경북바이오산업연구원과 경북연구원에 대한 감사를 실시했다. 이날 위원들은 두 기관의 주요 사업 추진실적과 조직·인력 운영 전반을 점검하고, 연구장비 활용 저조와 연구 성과의 사업화 부진, 전문 연구인력 확보 및 조직 안정성 문제 등을 집중적으로 지적했다.특히 형식적인 연구과제 수행이나 단순 실적 쌓기에서 벗어나, 연구 결과물이 지역 기업의 경쟁력 제고와 지역 경제 활력으로 직결되는 실질적인 대책 수립을 요구했다. 이와 함께 미래 신성장 동력을 확보하기 위한 선제적 과제 발굴과 각 시·군의 특색을 살린 맞춤형 정책 지원을 통해 경북 산업 전반의 경쟁력을 끌어올리는 데 역량을 결집해야 한다고 강조했다.김예영(비례) 위원은 최근 3년간 연구장비 활용률이 꾸준히 떨어지고 있는 실태를 파고들며, 지난해 행정사무감사에서 이미 지적받은 문제임에도 전혀 나아진 기미가 없다고 강도 높게 비판했다. 이어 장비 가동률을 높여 실질적인 연구 성과로 연결될 수 있도록 특단의 대책을 강구할 것을 촉구했다.도희재(성주) 위원은 바이오산업연구원의 사업 내역을 점검한 결과 전체 예산 중 국비 비중이 현저히 낮다고 짚었다. 그러면서 연구원 본연의 기능을 강화하려면 국비 공모 사업 유치 등에 적극 뛰어들어 열악한 지방비 부담을 완화해야 한다고 역설했다.박순범(칠곡) 위원은 바이오산업연구원이 독자적으로 기술 인력을 확보하고 육성하여 연구 성과를 지역기업의 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 선순환 구조를 만들어야 한다고 강조했다. 한편 경북연구원에서 양자 기술에 관심을 가져야 한다며, 미래 먹거리인 양자산업에 관심을 갖고 선도적으로 연구해 볼 것을 요구했다.배진석(경주) 위원은 바이오산업연구원의 조직 운영 실태와 연구인력 확보 문제를 집중적으로 짚으며, 인력 현황을 살펴봤을 때 중간 경력층이 취약하다는 점을 지적하며 이 같은 인력 구조는 연구의 연속성과 전문성을 떨어뜨리고, 조직 내부의 경험과 기술이 축적되기 어렵다며 인력 구성의 개선과 더불어 조직 안정성 문제를 해결해야 한다고 촉구했다.손희권(포항) 위원은 바이오산업연구원에서 의회에 제출한 자료가 위원들이 요구하는 바를 정확하게 파악하지 못하고 있다고 질타하며 사업화 성공률은 단순 과제 달성률이 아닌 실제로 사업화로 진행이 되고 제품화가 되어 판매 이익이 나는 것에 초점을 맞춰야 한다며 연구 성과가 단순 과제 완료에 머물지 않도록 체계적으로 관리해야 한다고 강조했다.신효광(청송) 위원은 청송군의 역노화 사업과 관련하여 바이오산업연구원의 역할이 중요하다며, 도와 청송군이 추진하는 역점 사업인 만큼, 많은 관심과 지원을 요구했다. 또한 경북연구원에서 추진하는 시군 밀착 지원 사업과 관련해 경북에 소외되는 시군 없이 고루 발전할 수 있도록 잘 살펴야 한다고 강조했다.윤종호(구미) 위원은 바이오산업연구원의 직원 이직률이 높고, 연봉 및 수당 등 임금 측면에서도 좋은 대우를 받지 못하고 있다고 지적하며, 관련 문제가 지속되면 직원 역량이 떨어지는 것은 물론, 인력 공백에 따른 기관 운영에도 차질이 발생하는 만큼, 우수한 연구 인력 확보를 위한 적극적인 자세를 보여줄 것을 촉구했다.정숙경(비례) 위원은 산업용 헴프(HEMP)가 연구개발과 특허 확보에 머물지 않고 상품화, 수출화를 위해 힘써야 한다며, 2027년 GMP 인증과 식약처 품목 허가를 위한 구체적인 실행 계획을 마련해야 한다고 촉구하는 한편, 국내 바이오 제약 대기업과 전문 제조 기업의 투자 협력을 확대하여 생산, 판매 및 수출로 이어지는 대책을 마련할 것을 요구했다.최병근(김천) 위원은 바이오산업연구원이 출자·출연기관 종합 경영평가의 리더십 및 전략 경영 지표에서 부진한 성적을 거둔 점을 짚었다. 그러면서 향후 우수 등급을 달성할 수 있도록 전반적인 기관 운영 체계를 바로잡고, 원장을 비롯한 간부진의 책임감 있는 쇄신을 강하게 요구했다.우충무(영주) 부위원장은 바이오산업연구원의 재생의료 사업과 관련해 독일 프라운호퍼와의 IBMT IP 포트폴리오 계약 전반에 대한 명확한 근거를 바탕으로 의회에 성실히 소명할 것을 주문했다. 이와 함께 경북도의 전체 산림 면적이 70%를 넘는 데도 경북연구원 내에 산림 전담 연구진이 전무하다는 점을 꼬집으며, 전문 인력 확충 등 시급한 체질 개선을 촉구했다.김창혁(구미) 위원장은“바이오산업연구원이 전문인력(박사급) 수에 비해 연구 용역 건수가 적고, 추진하는 여러 사업 성격에 비춰봤을 때 연구원의 정체성이 모호하다”고 지적하며 다음번 행감 때는 분명한 성과를 보여줄 수 있도록 환골탈태의 모습을 보여줘야 한다고 당부했다. 뿐만 아니라 이어진 경북연구원 행감에서도“연구과제 선정의 적정성, 인력운영의 적정성, 연구 성과관리 측면에서 미흡한 점을 보이고 있다”며 “연구인력도 확보하고, 2차전지, 로봇 등 미래 먹거리와 밀접한 연구과제를 선정해 앞으로 실질적인 성과를 낼 수 있도록 각고의 노력을 해 줄 것”을 강력히 촉구했다.류정임 리포터