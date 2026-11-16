오지연 하남시의원 “K-컬처 지구, 자족도시로 조속 추진해야”
수정 2026-11-16 21:13
입력 2026-11-16 21:13
오 의원, 강동하남상생발전협의회와 미사역 시계탑 앞 시민 서명운동
두 의원, 자족형 K-컬처 지구·워터스크린 조속 추진 위해 공동 대응
하남시의회 오지연 의원(국민의힘, 나 선거구)이 지난 14일(토) 미사역 시계탑 앞에서 강동하남상생발전협의회 회원들과 함께 하남미사 K-컬처 지구의 조속한 추진을 촉구하는 시민 서명운동을 진행했다. 이날 비가 내리는 궂은 날씨에도 오 의원과 회원들은 거리에 서명대를 펴고 오가는 시민들에게 사업의 필요성을 알리며 서명을 받았다.
오 의원은 강동하남상생발전협의회 사무총장으로서 미사섬 일원에 K-스타월드를 유치하기 위한 활동을 꾸준히 이어왔다. 협의회는 하남시와 서울 강동구 주민들이 두 지역의 상생 발전을 위해 구성한 단체로, 그동안 5만명 이상의 시민으로부터 K-스타월드 추진을 지지하는 서명을 받은 바 있다.
이번 서명운동은 K-스타월드 구상이 정부 발표에서 ‘K-컬처 지구’로 공식화됨에 따라, 사업에 속도를 내 달라는 시민의 목소리를 다시 모으기 위해 마련됐다. 국토교통부는 지난 10월 29일 신규택지 발표에서 미사섬 일원 약 131만㎡를 ‘하남미사 K-컬처 지구’로 공식 발표했다.
그동안 오 의원은 정부 발표안에 담긴 1만 2000호 규모의 주택 물량이 하남시가 K-스타월드 공모에서 계획했던 4천 호의 약 3배에 달한다는 점을 의정활동 내내 거듭 지적해 왔다. 실제로 하남시의 1인당 지역내총생산은 약 2800만원으로 경기도 31개 시·군 중 24위에 머물고 있다. 이런 상황에서 주거 중심의 개발이 가속화될 경우, 도시의 핵심 경쟁력인 자족기능 확보는 더욱 요원해진다는 지적이다.
오 의원은 “오늘 서명에 담긴 시민의 뜻은 아파트를 빨리 지어 달라는 것이 아니라, 문화·관광·일자리가 살아 있는 K-컬처 지구를 하루빨리 만들어 달라는 것”이라며 “K-컬처 지구가 이름만 K-컬처인 베드타운이 되지 않도록, ‘선교통 후입주’ 원칙과 자족기능 확보를 전제로 사업이 조속히 추진돼야 한다”고 강조했다.
이날 서명운동을 함께 주관한 하남시의회 오지연 의원(국민의힘, 나 선거구)과 이정연 의원(국민의힘, 다 선거구)은 궂은 날씨 속에서도 발걸음을 멈추고 서명에 동참해 준 시민들에게 깊은 감사를 전했다. 아울러 K-컬처 지구 조성과 미사호수공원 워터스크린 설치가 미사강변도시를 머물고 싶은 도시로 도약시키는 핵심 축이 될 것이라고 강조했다.
오 의원과 이 의원은 앞으로도 미사호수공원 워터스크린 추진과, 자족기능을 바탕으로 한 K-컬처 지구의 조속한 추진을 위해 공동 대응해 나가기로 했다.
류정임 리포터
세줄 요약
- 미사역 앞 K-컬처 지구 조속 추진 서명운동
- 국토부, 미사섬 131만㎡ K-컬처 지구 발표
- 오지연 의원, 자족기능 확보와 공동 대응 강조
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