세계로 가는 안동소주, 국제 품평회 수상 행진

진맥소주, SFWSC에서 최고상

이미지 확대 안동 진맥소주의 ‘시인의 바위 D’

세줄 요약 미국·벨기에 품평회서 안동소주 잇단 수상

시인의 바위 D, 미국서 최고상·소주상 수상

안동소주 45도, 벨기에서 금메달 획득

2026-11-17 17면

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세계화에 나선 경북 안동소주가 미국과 벨기에의 국제 주류 품평회에서 잇따라 수상하며 세계 시장에서 품질 경쟁력을 인정받았다.경북도는 안동 진맥소주의 ‘시인의 바위 D’가 최근 미국에서 열린 ‘2026 샌프란시스코 국제 주류 품평회’(SFWSC)에서 숙성 화이트 스피릿 부문 최고상인 ‘베스트 인 쇼’(Best in Show)를 수상했다고 16일 밝혔다. 특히 ‘시인의 바위 D’는 이번 품평회에서 소주 부문 최고상에도 선정됐다.민속주 안동소주 45도도 지난달 열린 벨기에 ‘스피릿 셀렉션’(Spirits Selection)에서 금메달을 받았다. 지난해 월영안동소주에 이어 올해 안동소주 45도까지 벨기에 주류 품평회에서 안동소주가 2년 연속 수상 기록을 이어갔다.안동소주의 해외시장 진출도 확대되고 있다. 수출액은 2023년 8억 2000만원에서 지난해 12억 7000만원으로 55%가량 증가했다.품질 고급화와 브랜드 경쟁력 강화 노력이 수출 확대와 국제 품평회 수상으로 이어졌다는 게 경북도의 설명이다. 경북도는 지난해 안동소주의 세계화 선언과 함께 안동소주를 세계적인 전통 증류주로 육성하기 위해 품질 인증제 운용과 공동브랜드·공동주병 개발, 해외 판로 개척 등을 추진하고 있다.도지사 품질인증제는 안동산 곡물 사용 여부를 비롯해 발효·증류 방식과 숙성 기간 등 엄격한 기준을 적용한다. 이를 통해 제조업체의 품질관리 수준을 높이고 제품 고급화를 유도하고 있다.구광모 경북도 식품한류산업국장은 “품질 고급화와 공동브랜드 육성, 해외시장 개척을 통해 안동소주의 세계화에 힘쓰겠다”고 말했다.안동 김상화 기자