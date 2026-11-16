‘새콤달콤’ 제주감귤박람회 19일 개막

품평회·직판장·체험행사 풍성

닷새간 6만 5000명 유치 목표

이미지 확대 지난해 제주감귤박람회 품평회에서 수상한 감귤들.

감귤박람회조직위 제공

세줄 요약 제주감귤박람회 19일부터 23일까지 개최

감귤산업관·전시관·직거래장 운영

농가교육·상담회·체험행사 마련

2026-11-17 17면

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제주를 대표하는 감귤의 과거와 현재를 돌아보고 미래 성장 가능성까지 조망하는 축제의 장이 펼쳐진다.제주도는 ‘2026 제주감귤박람회’가 오는 19일부터 23일까지 닷새간 서귀포농업기술센터 제주농업생태원 일원에서 열린다고 16일 밝혔다.도가 주최하고 제주국제감귤박람회조직위원회가 주관하는 이번 행사는 ‘감귤을 품은 제주! 미래를 여는 감귤!’을 주제로 열린다. 조직위는 올해 관람객 6만 5000여명 유치를 목표로 전시·기술교육·유통 상담·문화체험 등 다채로운 프로그램을 마련했다.첫날 거리 행진을 시작으로 감귤산업관과 우수감귤 전시관, 농기계·농자재 전시관, 농식품 홍보관, 감귤 직거래 판매장 등이 운영된다. 특히 대한민국 감귤관에서는 국내 육성 품종 200여점과 품평회 수상작을 선보여 제주 감귤의 품질과 품종 다양성을 알린다.농가를 위한 전문교육과 세미나도 진행된다. 기후변화에 따른 레드향 열과 관리와 신품종 만감류 재배 기술, 스마트 과원 조성, 온실가스 감축 방안 등을 다룬다. 국내 유통기업 및 바이어 상담회와 비즈니스 매칭을 통해 판로 확대를 지원하고, 온라인 유통과 라이브 커머스 등 소비환경 변화에 대응한 마케팅 전략도 소개한다.감귤 수확 체험과 감귤 디저트 대회, 어린이 감귤 사생대회, 귤빛가요제 등도 열린다. 수확 체험은 현장 접수로 운영되며 참가비는 1인당 5000원(미취학 아동 무료)이다. 직접 딴 감귤은 가져갈 수 있고 현장 시식도 가능하다. 감귤장 만들기와 과자 키트 체험, 문화예술 공연, 버스킹, 감귤 풀장에서 보물을 찾는 ‘감귤왓’ 등 가족 단위 방문객을 위한 행사도 마련된다. 고문삼 조직위원장은 “제주 감귤은 지역 농업과 경제를 뒷받침하는 핵심 산업이자 대한민국을 대표하는 농산물 브랜드”라며 “생산자와 소비자, 기업과 연구기관이 함께 감귤 산업의 발전 방향을 모색하고 새로운 성장 기회를 발굴하는 자리가 되길 바란다”고 말했다.제주 강동삼 기자