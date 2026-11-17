전국 16개 시·도의회 의장 참석, 지방의회 발전과 지역 현안 해결 방안 논의

이미지 확대 지난 16일 안동 스탠포드호텔에서 열린 ‘대한민국시도의회의장협의회 2026년 제7차 임시회’. 경북도의회 제공

세줄 요약 지방의회법 제정과 자율성 강화 논의

공공기관 지방이전 촉구 건의안 검토

소나무재선충 방제 체계 구축안 다뤄

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경북도의회(의장 김희수)는 지난 16일 안동 스탠포드호텔에서 ‘대한민국시도의회의장협의회 2026년 제7차 임시회’를 열어 지방의회 발전과 지역 현안을 풀어나갈 해법을 모색했다.전국 16개 시·도의회 의장과 이철우 경북도지사, 임종식 경북도교육감 등 주요 인사들이 대거 참석한 이번 임시회는 대한민국시도의회의장협의회가 주최하고 경북도의회가 주관해 지방자치 성장을 위한 결의를 다지는 자리로 꾸며졌다.행사의 서두를 연 시·도의회 의장 간 환담에 이어 열린 개회식에서는 김희수 경북도의회 의장의 따뜻한 환영인사와 함께 남종섭 대한민국시도의회의장협의회장의 인사말, 그리고 이철우 도지사와 임종식 교육감의 축사가 차례로 진행됐다.이어 열린 간담회와 본회의에서는 지방의회의 독립성과 자율성 강화, 국가균형발전 및 지방자치 확대를 위한 ‘지방의회법’의 조속한 제정 촉구와 제2차 공공기관 지방이전 촉구 건의안 등 주요 안건들이 논의됐다.특히 새롭게 확산세를 더하고 있는 소나무재선충 피해와 관련하여 경북도의회와 충청남도의회가 공동 제출한 ‘소나무재선충병 확산 방지 및 국가차원의 통합 방제 체계 구축 촉구 건의안’도 함께 다뤄졌다.김희수 경북도의회 의장은 “지방의회가 주민의 기대에 부응하고 집행기관에 대한 견제와 감시라는 본연의 역할을 충실히 수행하기 위해서는 그에 걸맞은 권한과 제도적 기반이 뒷받침되어야 한다”며 “특히 지방의회의 독립성과 전문성을 강화하기 위한 지방의회법 제정은 진정한 지방자치 실현을 위해 조속히 이루어야 할 과제”라고 강조했다.이어 “저출생과 인구감소, 지역경제의 어려움 등 당면한 과제를 해결하기 위해서는 전국 시·도의회가 긴밀히 소통하고 협력해야 한다”며 “경북도의회도 전국 시·도의회와 힘을 모아 지방자치 발전과 도민의 행복을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터