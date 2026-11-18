서산 현대로템 제2시험동 준공
제2시험동은 1998년 구축된 제1시험동에 이어 항공우주용 추진기관의 시험평가 역량 확충을 위해 추가 조성한 시설이다. 극초음속 비행체용 추진기관과 재사용 우주발사체에 활용되는 메탄 엔진, 우주발사체 상단 엔진 등 차세대 엔진 연구개발과 시험평가를 수행한다.
극초음속 추진기관은 음속의 5배 이상으로 비행하는 비행체에 적용되는 핵심 기술로, 미래 국방 및 항공우주 분야에서 전략적 중요성이 커지고 있다. 이날 준공식에서는 10t급 메탄 연소기 시험 시연도 진행됐다.
도는 이번 시험장이 항공우주 관련 기술의 연구개발과 시험평가 역량을 높이고 기술 자립을 위한 핵심 기반이 될 것으로 기대하고 있다. 박 지사는 “천수만 일원의 항공우주 및 방위산업 시설 연계 등으로 시너지를 높여 충남을 미래 항공우주산업의 중심지로 육성해 나갈 계획”이라고 말했다.
서산 이종익 기자
2026-11-18 19면
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