1인 가구부터 94세 치매 노인까지

2230명 발굴, 1.5만건 서비스 연계

이미지 확대 제주시 통합돌봄 서비스 현장. 제주도 제공

세줄 요약 퇴원 환자·치매 어르신 맞춤 돌봄 연계

방문재활·주거개선 등 생활 지원 확대

10월 말 기준 2230명 발굴, 1만4653건 연계

2026-11-18 19면

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우울증을 앓으며 가족과 단절된 채 홀로 살던 A(63)씨는 지난해 1월 뇌경색으로 쓰러져 1년 가까이 입원 치료를 받았다. 퇴원 뒤에는 엘리베이터도 없는 3층 원룸으로 돌아가야 했다. 거동이 불편한데 장애인 등록도 돼 있지 않아 재활치료와 약 복용조차 어려웠다. 제주시는 지난 7월 A씨를 통합돌봄 대상자로 발굴해 장애인건강주치의와 방문재활 서비스를 연계했다. 장애인 활동 지원과 이불 빨래, 복지관 사례관리를 지원하고 임대주택 이사도 도왔다. 의료부터 일상생활과 주거까지 아우르는 맞춤형 지원으로 지역사회 복귀를 도운 것이다.치매를 앓는 B(94)씨에게는 다른 방식의 돌봄이 이뤄졌다. 배우자와 사별 뒤 요양원에서 생활하던 B씨는 자녀가 퇴직하면서 지난 6월 집으로 돌아왔다. 자녀들은 모친을 직접 돌보겠다는 의지가 확고했다. 제주시는 그 선택을 존중하면서도 낡은 방충망 때문에 벌레에 물리는 문제가 반복되는 점에 주목, 안전생활환경 조성 사업을 통해 창문 6개의 방충망을 교체하고 방역 소독을 연계했다. 가족은 “꼭 필요한 부분이었다”며 만족감을 나타냈다. 통합돌봄은 이처럼 각 상황에 필요한 서비스를 연결한다. 1인 가구에는 의료·재활, 가족 돌봄 가구에는 주거환경 개선을 지원하는 식이다.17일 제주시에 따르면 지난 10월 말 기준 통합돌봄 대상자 발굴 및 신청은 2230명이다. 전담 인력 62명을 배치하고 읍면동과 보건소, 사회복지관 등 40곳에서 창구를 운영하고 있다.36차례 회의를 통해 개인별 지원계획 2103건을 수립하고 1만 4653건의 서비스를 연계했다. 퇴원환자 연계와 병원 동행, 일시재가, 이불 빨래 등 지역 특화사업 7개에는 3억원을 투입해 487명을 지원한다. 의료기관 17곳과 협력해 퇴원 전부터 돌봄 수요도 파악하고 있다.시 관계자는 “돌봄 사각지대를 줄이고 주민들이 살던 곳에서 존엄한 삶을 이어가도록 통합지원 체계를 강화하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자