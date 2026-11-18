충북혁신도시 3단계 사업 확대
충북도는 진천·음성 충북혁신도시 일원에서 운행 중인 자율주행 셔틀버스(사진)가 노선을 확대했다고 17일 밝혔다.
전날부터 혁신도시 순환노선에 국립소방병원과 맹동면 소재지(쌍정리·맹동초등학교 일대) 구간이 더해져 운행거리가 6.8㎞에서 12.95㎞로 길어졌다. 정류장은 12개에서 15개로 늘어났다.
진천군과 음성군에 걸쳐 조성된 혁신도시에는 11개 공공기관이 입주해 있다. 2023년 6월 자율주행자동차 시범운행지구로 지정됐으며 이번 노선 확대에 앞서 국토교통부의 시범운행지구 변경 고시 절차를 마쳤다.
‘모두타유’라는 이름을 가진 이 자율주행버스는 15인승 차량이다. 인공지능이 운전을 맡고 운전자는 돌발 상황에만 대비하는 3단계 자율주행 방식이다.
지역 업체인 진천여객과 음성교통이 운영을 맡고 있다. 한국고용정보원과 한국소비자원에서 각각 출발하는 두 개 노선이 운행 중이며 두 노선 모두 하루에 7차례 운행한다. 첫차 출발시간은 오전 7시며 막차 출발시간은 오후 3시 5분이다. 배차 간격은 1시간이 조금 넘는다.
이용료는 무료다. 2023년 12월 첫 운행을 시작했으며 탑승객 숫자 파악을 시작한 지난해 10월 이후 현재까지 5300명이 이용했다. 그동안 타이어 펑크 등으로 운행을 중단한 적은 있지만 단 한 건의 접촉사고도 발생하지 않았다.
도 관계자는 “이번 노선 확대로 국립소방병원 방문객과 맹동면 주민들의 생활환경이 한층 좋아질 것”이라며 “자율주행 셔틀버스가 실증 단계를 넘어 혁신도시 주민들의 일상이 되도록 하겠다”고 말했다.
청주 남인우 기자
세줄 요약
- 노선 확대와 운행거리 증가
- 국립소방병원·맹동면 구간 추가
- 정류장 15개, 무료 운행 유지
2026-11-18 19면
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