충북혁신도시 3단계 사업 확대

이미지 확대 충북 혁신도시에서 운행중인 자율주행 셔틀버스. 충북도 제공.

세줄 요약 노선 확대와 운행거리 증가

국립소방병원·맹동면 구간 추가

정류장 15개, 무료 운행 유지

2026-11-18 19면

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충북도는 진천·음성 충북혁신도시 일원에서 운행 중인 자율주행 셔틀버스(사진)가 노선을 확대했다고 17일 밝혔다.전날부터 혁신도시 순환노선에 국립소방병원과 맹동면 소재지(쌍정리·맹동초등학교 일대) 구간이 더해져 운행거리가 6.8㎞에서 12.95㎞로 길어졌다. 정류장은 12개에서 15개로 늘어났다.진천군과 음성군에 걸쳐 조성된 혁신도시에는 11개 공공기관이 입주해 있다. 2023년 6월 자율주행자동차 시범운행지구로 지정됐으며 이번 노선 확대에 앞서 국토교통부의 시범운행지구 변경 고시 절차를 마쳤다.‘모두타유’라는 이름을 가진 이 자율주행버스는 15인승 차량이다. 인공지능이 운전을 맡고 운전자는 돌발 상황에만 대비하는 3단계 자율주행 방식이다.지역 업체인 진천여객과 음성교통이 운영을 맡고 있다. 한국고용정보원과 한국소비자원에서 각각 출발하는 두 개 노선이 운행 중이며 두 노선 모두 하루에 7차례 운행한다. 첫차 출발시간은 오전 7시며 막차 출발시간은 오후 3시 5분이다. 배차 간격은 1시간이 조금 넘는다.이용료는 무료다. 2023년 12월 첫 운행을 시작했으며 탑승객 숫자 파악을 시작한 지난해 10월 이후 현재까지 5300명이 이용했다. 그동안 타이어 펑크 등으로 운행을 중단한 적은 있지만 단 한 건의 접촉사고도 발생하지 않았다.도 관계자는 “이번 노선 확대로 국립소방병원 방문객과 맹동면 주민들의 생활환경이 한층 좋아질 것”이라며 “자율주행 셔틀버스가 실증 단계를 넘어 혁신도시 주민들의 일상이 되도록 하겠다”고 말했다.청주 남인우 기자