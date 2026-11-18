세줄 요약 올해 마지막 정례회 개회

행정사무감사와 예산안 심사

12월 18일 본회의 최종 처리

이미지 확대 18일 올해 마지막 정례회를 개회한 광명시의회(의장 이형덕). 광명시의회 제공

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광명시의회(의장 이형덕)가 올 한 해 시정 운영을 점검하고 내년도 예산의 적정성을 살피기 위한 올해 마지막 정례회를 개회했다.시의회는 18일 제305회 제2차 정례회 제1차 본회의를 시작으로 오는 12월 18일까지 31일간 각종 조례안과 예산안 등을 심사한다.이번 정례회 기간 동안 시의회는 2026년도 행정사무감사를 비롯해 2027년도 예산안 및 기금운용계획안, 2026년도 제3회 추가경정예산안 등 시민들의 실생활과 밀접한 각종 조례안과 일반안을 면밀히 심사할 계획이다.일정의 첫 순서로, 오는 19일 각 상임위원회별로 조례안 및 일반안 심사가 본격적으로 진행된다.이날 기획행정위원회는 ‘광명시 조직관리위원회 설치 및 운영 조례안’과 ‘2027년 정기분 공유재산관리계획안’ 등을 다루며, 복지도시위원회는 ‘광명시 돌봄 통합지원에 관한 조례 일부개정조례안’과 ‘광명시 사회주택 활성화 지원에 관한 조례안’ 등을 심도 있게 심사할 예정이다.이어 이달 23일부터 다음 달 1일까지는 집행부와 산하기관 등을 대상으로 행정사무감사가 실시되어, 주요 시책의 추진 상황과 예산 집행의 적정성을 철저히 점검하게 된다.12월 7일부터는 2027년도 예산안과 기금운용계획안 심사에 들어간다. 광명시가 제출한 내년도 본예산안은 1조 3566억원으로 올해 본예산보다 95억원(0.7%) 증가했다. 이 가운데 일반회계는 전년 대비 7.3% 늘어난 1조 934억원이며, 특별회계는 2632억원 규모다.이후 15일에는 2026년도 제3회 추가경정예산안을 심사하고, 16일부터 17일까지 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 18일 제3차 본회의에서 주요 안건을 최종 처리할 예정이다.이형덕 의장은 “이번 정례회는 올 한 해 시정 운영을 되짚어보고 내년도 예산이 시민을 위해 적정하게 편성됐는지 살펴보는 중요한 회기”라며 “한정된 재원이 시민 생활 안정과 지역 발전에 효율적으로 쓰일 수 있도록 예산안과 주요 안건을 면밀히 심사해 달라”고 당부했다.류정임 리포터