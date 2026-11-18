세줄 요약 결의문 채택과 광명 유치 촉구

교통망·개발사업 연계 강점 제시

정부에 광명 우선 검토 요구

이미지 확대 18일 열린 제305회 제2차 정례회 제1차 본회의. 광명시의회 제공

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광명시의회(의장 이형덕)가 K-컬처와 스포츠 산업의 성장 기반을 확충하기 위해 스포츠·공연 복합형 돔구장의 광명시 유치를 촉구하고 나섰다.시의회는 18일 열린 제305회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 박미정 의원이 제안한 ‘스포츠·공연 복합형 돔구장 건립 유치 지원 및 촉구 결의문’을 채택했다. 이번 결의문은 국제 스포츠 경기와 K-팝 등 대형 공연을 아우르는 복합시설 수요가 늘어남에 따라, 광명시의 뛰어난 입지와 교통 인프라를 활용해 돔구장을 유치하고자 추진됐다.시의회는 광명시가 KTX광명역을 거점으로 전국 주요 도시와 이어지는 광역교통망을 확보한 데다, 신안산선과 월곶~판교선 등 신규 철도망 구축까지 진행되고 있다는 점을 부각했다. 이와함께 광명시흥 3기 신도시, 광명시흥테크노밸리, 광명문화복합단지 등 굵직한 개발사업과 시너지를 내어 문화·관광·산업이 어우러진 미래 성장거점으로 도약할 잠재력이 크다고 역설했다.이에 따라 시의회는 광역교통 접근성과 주변 개발사업과의 연계성, 사업 실현 가능성 등을 다각도로 평가해 돔구장 부지를 선정하고, 광명시를 최적지로 우선 검토할 것을 정부에 요구했다.아울러 돔구장 건립을 통해 국민의 문화·체육 향유 기회를 확대하고, 주변 개발사업과 연계한 K-컬처 미래 성장거점 조성에도 적극 나설 것을 요구했다.결의문을 제안한 박미정 의원은 광명시의 광역교통망과 대규모 개발사업을 입지 강점으로 제시하며 스포츠·공연 복합형 돔구장 후보지로 광명시를 적극 검토하고 선정해 줄 것을 정부에 촉구했다.한편, 광명시의회는 돔구장 유치를 위해 시민과 함께 역량을 결집하고, 유치 및 건립에 필요한 행정적·재정적 지원과 관련 절차가 원활하게 추진될 수 있도록 적극 협력할 방침이다.류정임 리포터