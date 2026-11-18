특수교육 대상 학생의 교육권 보장과 여건 개선, 현장 선생님의 교육활동 지원 강조 목적

이미지 확대 지난 17일 열린 경북도의회 교육위원회(위원장 정한석) 경북도교육청 행정사무감사. 경북도의회 제공

세줄 요약 특수교육 논의 발언 논란에 공식 사과

정한석 위원장과 박영서 의원 유감 표명

교육권 보장과 여건 개선 의지 재확인

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경북도의회 교육위원회(위원장 정한석)가 지난 17일 직속기관 행정사무감사에 앞서 지난 13일 교육지원청 감사 도중 나온 부적절한 발언에 대해 공식 사과했다. 당시 특수교육 대상 학생의 교육환경 개선을 논의하는 과정에서 정한석 위원장과 박영서 의원의 일부 표현이 학생과 학부모, 현장 교직원들에게 상처를 준 점을 인정하고 고개를 숙였다.정한석 위원장은 도민과 경북교육가족에게 사과의 뜻을 전하며, 질의 과정에서 사용된 일부 표현이 본래 취지와 다르게 전달돼 관계자들에게 심려를 끼친 점에 깊은 유감을 표했다.이어 정 위원장은 그동안 경북교육청이 특수학교 과밀 해소와 증설, 맞춤형 교육지원 등 교육 여건 개선을 위해 꾸준히 성과를 내온 점을 높이 평가했다. 이러한 결실은 특수교육 관계자와 일선 교직원들의 헌신적인 노력이 있었기에 가능했다고 덧붙였다.또한 정 위원장은 이번 감사 질의의 본래 목적이 사립학교까지 특수학급 설치를 확대해 보다 전문적이고 집중적인 교육지원을 강화하는 데 있었다고 해명했다. 학생과 학부모의 요구를 충실히 반영해 모든 특수교육 대상 학생에게 동등한 교육 기회를 보장해야 한다는 점 역시 거듭 강조했다.다만 현안과 문제점에 집중해 발언하다 보니 본래 의도와 달리 전달되어 결과적으로 특수교육과 통합교육의 가치를 훼손하는 것처럼 비춰진 부분에 대해서는 거듭 유감스럽다는 입장을 밝혔다.정 위원장은 “장애학생과 비장애학생이 함께 배우고 성장하는 통합교육은 우리 교육이 지향해야 할 중요한 가치”라며 “통합교육을 부정하거나 폄하하려는 의도는 결코 없었다”라고 말했다. “일부 적절하지 못한 표현으로 특수교육 대상 학생과 학부모, 현장의 선생님들께 상처를 드린 점에 대해 교육위원회를 대표해 깊이 사과드린다”라고 밝혔다.이날 박영서 의원도 질의에 앞서 지난 13일 행정사무감사에서 특수교육 대상 학생의 교육여건 개선과 관련해 발언한 내용에 대해 사과의 말씀을 전했다.박 의원은 사과에 앞서 특수교육 현장에서 헌신하는 교직원들의 노고에 깊은 감사의 뜻을 전했다. 이어 경북 북부권의 독립된 특수학교 부족으로 학생들이 일반 학교에 소수 분산 배치되는 현실을 짚으며, 학령인구 감소 학교에 대한 과도한 투자를 줄이는 대신 폐교를 리모델링해 초·중·고 과정이 연계된 거점형 특수학교 시범사업을 추진하자고 제안했다고 설명했다.그러나 특수교육 대상 학생과 학부모의 의견을 전하고 대안을 찾는 과정에서 발언의 취지가 전달되는 과정에 불편함을 드린 점에 대해 대단히 송구하게 생각한다고 밝혔다.박 의원은 “본 의원의 발언은 특수교육이 필요한 학생들이 체계적인 환경에서 통합된 교육을 받고, 사회에 적응하며 함께 살아가는 방법을 학교에서 배울 수 있도록 보다 전문적인 교육지원체계가 필요하다는 취지에서 비롯된 것”이라고 설명했다.이어 “이를 위해서는 다양한 교육적 대안을 열어두고 현장의 의견을 충분히 반영하는 과정이 필요하다”라며 “교육위원회의 일원으로서 앞으로 특수교육 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이고, 학생과 학부모, 교직원 모두가 공감할 수 있는 합리적인 대안을 찾아가겠다”라고 말했다.경북도의회 교육위원회는 앞으로 특수교육 대상 학생의 교육권을 보장하고 교육여건을 개선하는 한편, 현장 교직원들의 교육활동을 지원하기 위해 더욱 깊은 관심을 기울이겠다고 밝혔다.아울러 특수교육 현장의 의견을 존중하고 학생과 학부모, 교직원 등 관계자들의 목소리를 충분히 경청하면서, 모두가 공감할 수 있는 실질적이고 합리적인 개선 방안을 마련하기 위해 교육청 및 관계기관과 함께 노력해 나가겠다고 덧붙였다.류정임 리포터