14일 하남시의회 의정홀서 청소년 참여형 기후 토론회 개최

가이아나 석유 개발 사례로 기후정의 논의… 청소년 제언 의회에 전달

이미지 확대 정병용 하남시의회 의장이 지난 14일 의정홀에서 열린 ‘하남시 청소년 지금 당장 기후 토론회’에서 청소년들과 기후위기 대응방안을 논의하고 있다. 하남시의회 제공

세줄 요약 청소년 기후 토론회 개최와 의견 교환

가이아나 석유 개발 사례 중심 쟁점 논의

석유 총량 관리와 국제 지원 확대 제안

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하남시의회 정병용 의장은 지난 14일 하남시의회 의정홀에서 ‘하남시 청소년 지금 당장 기후 토론회’를 개최하고, 지역 청소년들과 함께 기후위기 대응과 지속 가능한 미래를 위한 실천방안을 모색했다.이번 토론회에는 김용만 국회의원을 비롯해 하남시의회 의원들과 기후위기비상행동 상임대표 등이 참석해 자리를 빛냈다. 아울러 하남시 청소년의회, 청소년참여위원회, 청소년운영위원회, 환경생태동아리 소속 지역 청소년들이 함께 자리하여 기후위기가 불러오는 불평등과 국가 간 책임 공방을 주제로 다채로운 의견을 교환했다.김추령 성공회대학교 연구교수의 기조발제를 신호탄으로 문을 연 이번 토론회는, 청소년들이 모둠별로 모여 쟁점을 면밀히 분석하고 해법을 찾아가는 참여 중심의 방식으로 펼쳐졌다. 주입식 강연의 틀을 깨고 청소년들이 주체적으로 기후정책의 나아갈 길을 고민하며 실효성 있는 대안을 모색하는 데 집중했다.특히 남미 가이아나의 석유 개발 사례를 핵심 의제로 삼아 경제 성장의 필요성과 환경 보전 사이의 팽팽한 갈등, 개도국의 발전 권리와 선진국이 짊어져야 할 역사적 책무를 깊이 있게 조명했다. 청소년들은 기후위기를 극복하기 위해 각국의 현실적 여건과 책임을 공평하게 반영한 정의로운 접근이 필수적이라는 데 뜻을 모았다.구체적인 대안으로는 ▲석유 개발 규모와 총량 관리 ▲선진국의 기술·재정 지원 확대 ▲산림 및 생물다양성 보전을 위한 보상체계 마련 ▲선진국의 적극적인 탄소 감축과 전 세계 온실가스 배출량 감축 등을 제안했다.청소년들은 토론을 통해 도출한 주요 의견을 하남시의회에 전달하며, 미래세대의 관점이 실제 기후정책 수립 과정에 반영될 수 있도록 의회 차원의 관심과 실천을 요청했다.정병용 의장은 “기후위기는 먼 미래의 이야기가 아니라 지금 청소년들이 살아갈 내일을 결정하는 절박한 현실”이라며 “그 영향을 가장 오래 감당해야 할 미래세대가 기후정책의 논의와 결정 과정에서 주체적으로 목소리를 낼 수 있어야 한다”고 강조했다.이어 “청소년들이 스스로 문제를 분석하고 서로 다른 의견을 조율해 구체적인 대안을 마련했다는 점에서 이번 토론회의 의미가 크다”며 “오늘 제시된 의견이 일회성 제안에 그치지 않고 실질적인 정책 논의로 이어질 수 있도록 의회 차원에서 지속적인 관심과 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.류정임 리포터