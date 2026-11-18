장애인·비장애인 통합 생활체육시설 운영사례 집중 점검

“하남 반다비 체육센터 건립에 반영”

김포반다비체육센터… ‘장애인 우선, 모두가 함께’ 통합형 체육시설 점검

애기봉평화생태공원·라베니체서 평화관광·체류형 관광 모델 확인

이미지 확대 하남시의회 ‘맞춤형 정책 발굴 연구회’ 소속 의원들이 지난 17일 경기 김포시 김포반다비체육센터를 찾아 현장 벤치마킹을 진행하고 있다. 정경섭 의원실 제공.

이미지 확대 조창민 부의장(왼쪽)과 정경섭 대표의원. 정경섭 의원실 제공

세줄 요약 김포반다비체육센터 등 현장 벤치마킹

장애인·비장애인 통합 운영 방식 확인

하남 반다비체육센터 반영 방안 논의

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하남시의회 의원연구단체 ‘지속 가능한 성장을 위한 하남시 맞춤형 정책 발굴 연구회’(대표의원 정경섭)가 지난 17일 경기 김포시를 찾아 장애인 체육시설과 평화·수변 관광자원 활용 사례를 벤치마킹했다.이번 방문에는 정경섭 대표의원과 조창민 부의장을 비롯해 의회 직원 등 10여명이 참여했으며, 애기봉평화생태공원과 김포반다비체육센터, 라베니체(금빛수로)를 차례로 둘러봤다.연구회가 이번 일정에서 가장 많은 시간을 할애한 곳은 김포반다비체육센터다. 반다비체육센터는 문화체육관광부 국비 자원으로 시·군·구 단위에 건립되는 사회통합형 공공체육시설로 장애인이 우선 이용하되 비장애인도 함께 이용할 수 있도록 조성된다. 김포 한강신도시 운양동에 들어선 센터는 연면적 약 4,500㎡ 규모로 수영장과 다목적체육관, 헬스장 등을 갖췄다.연구회는 관계자 면담과 시설 견학을 통해 ▲장애인‧비장애인 통합 운영 방식 ▲수영장‧다목적체육관 등 주요 시설의 공간 구성 ▲장애인 이용 편의시설과 생활체육 프로그램 운영 현황 등을 꼼꼼히 확인했다. 아울러 교산신도시 개발에 따른 생활체육시설 수요 확충과 공공체육시설 이용 편의 증진 방안도 함께 논의했다.이번 현장 점검은 지역 핵심 현안 해결과 맞닿아 있다. 급격한 인구 유입에도 하남시 내 장애인 전용 공공체육시설은 전무한 상태다. 이에 시의회가 지난해 12월 ‘반다비체육센터 유치 촉구 건의안’을 통과시킨 데 이어, 시 역시 올해 3월 건립을 공식화했다. 지난 2월 기준 하남시 등록 장애인은 약 1만 2000명이다.정 대표의원은 하남시 인구가 크게 늘었음에도 장애인이 안심하고 이용할 수 있는 공공체육시설이 전무하다고 지적했다. 이어 이번 현장에서 확인한 시설 배치와 운영 노하우를 하남 반다비체육센터 건립에 꼼꼼히 반영해 장애인과 비장애인이 자연스럽게 어울리는 공간을 앞당겨 조성하겠다는 의지를 밝혔다.조 부의장도 체육시설은 건립만큼 효율적인 운영이 중요하다고 강조했다. 장애인 우선 이용 원칙과 시민 수요의 균형을 맞춘 운영 모델을 확립하고, 교산신도시 등 권역별 체육시설 접근성을 높이는 방안을 의정활동을 통해 적극 챙겨나가겠다고 덧붙였다.이에 앞서 연구회는 애기봉평화생태공원을 찾아 문화해설사로부터 상세한 설명을 청취했다. 지난 2021년 개관한 애기봉은 조강전망대와 평화생태전시관을 두루 갖추며 수도권을 대표하는 안보·평화 관광지로 확고히 자리 잡았다. 이곳은 북한 개풍군과 불과 1.4㎞ 떨어진 곳으로 해당 지역은 안보·평화 상징성과 자연·역사자원을 지닌 관광자원 중 하나이다.일정 말미에는 한강신도시를 가로지르는 인공수로‘금빛수로’와 주변 상가거리 라베니체를 찾아 수변공간과 상업시설을 연계한 체류형 관광 사례를 확인하고 문보트를 직접 체험을 통해 하남시와의 연계방안에 대해서도 살폈다.한편, 연구회는 이번 현장 방문 결과를 연구용역에 반영해 하남시 실정에 맞는 정책 과제를 발굴해 나갈 계획이다.류정임 리포터