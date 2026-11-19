고양에는 대형 종합병원만 5곳

파주 “의료 인프라 확충 힘들어”

김포 “분리시 병상 축소 가능성”

세줄 요약 파주·고양 진료권 통합 검토에 파주 반발

파주 병상 부족 가려질 수 있다며 우려

단독 진료권 유지와 병상 반영 요구

2026-11-19 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

보건복지부가 경기 파주와 고양을 하나의 진료권으로 묶는 방안을 검토하자 파주시와 시의회가 반발하고 나섰다. 대형병원이 많은 고양과 묶이면 인구 55만명인 파주의 병상 부족이 가려질 수 있다는 이유에서다.18일 파주시에 따르면 복지부는 2028~2032년 적용할 ‘제4기 병상수급 기본시책’을 마련하면서 두 도시의 중진료권 통합을 검토하고 있다. 중진료권은 정부가 입원 수요와 병상 공급을 비교해 병상을 더 늘릴 수 있는지 판단하는 지역 단위다. 현재 파주와 고양은 각각 별도의 중진료권이다.파주에는 300병상 이상 대형 종합병원이 한 곳도 없어 주민들이 타 지역 병원을 이용하는 경우가 적지 않다. 반면 인접한 고양에는 인제대 일산백병원·국민건강보험공단 일산병원·동국대 일산병원·명지병원·국립암센터 등이 있다. 차병원 등 전문병원도 여럿이다.파주시 조사 결과 종합병원에 입원한 지역 시민 가운데 파주 내에서 치료받은 비율은 16.9%에 불과하다. 고양과 한 권역으로 묶어 집계하면 고양 병원 이용도 포함돼 권역 내 입원 비율은 77.3%로 올라간다. 파주시는 두 도시를 합쳐 병상이 충분하다고 판단되면 지역에 새 종합병원 유치 등 의료 인프라 확충이 어려워질 수 있다고 우려한다.문산·적성 등 북파주 주민은 고양의 대형병원까지 이동 시간이 많이 걸린다. 파주시는 응급환자 이송 여건과 운정신도시 개발, 평화경제특구·경제자유구역 지정 추진에 따른 미래 수요도 병상 계획에 반영해야 한다는 입장이다.이와 관련, 파주시와 시의회는 17일 간담회를 열고 파주 단독 진료권을 유지하는 한편, 대형 종합병원을 신설하는 데 필요한 병상을 수급계획에 반영해 달라는 공동건의문을 채택했다.2019년 고양과 같은 진료권으로 묶인 김포시는 애초 분리를 요구했으나 현재는 통합 유지로 입장을 선회했다. 진료권이 분리될 경우 오히려 병상이 줄어들 수 있다는 이유에서다, 다만 풍무역세권에 700병상 규모의 인하대병원이 개원한 이후에는 다시 진료권 분리를 요구할 가능성은 남아 있다. 인하대병원 2031년 500병상 규모로 먼저 문을 열고 2038년까지 700병상으로 확대할 계획이다. 앞서 김포시는 2023~24년 수차례 고양권에서 분리해 달라고 요청했으나 복지부는 이를 받아들이지 않았다.한상봉 기자