경기, 장기·고액 체납자 징수 성과

세줄 요약 건설기계 1095대 압류, 체납세 56억 징수

838명 전수조사, 1507대 중 412대 제외

18대 공매 진행, 791대 추가 징수 계획

2026-11-19 18면

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경기도는 장기 체납자가 소유한 건설기계를 압류해 밀린 세금 56억 2000만원을 걷었다고 18일 밝혔다.도는 지난 2월 시군과 합동으로 500만원 이상 지방세를 1년 이상 체납한 고액·장기 체납자 중 건설기계를 소유한 838명을 대상으로 전수조사를 벌였다.도는 체납자 명의의 건설기계 1507대 중 명의 이전 또는 장비 노후 등으로 압류 실익이 없거나 체납액을 자진 납부한 412대를 제외한 1095대를 압류했다.이 가운데 243명이 소유한 304대에 대해 납부 독려와 압류 처분으로 총 56억 2000만원의 세금을 징수했다. 납부 의사가 없는 체납자가 보유한 건설기계 18대는 현재 공매 절차를 진행 중이다.2021년부터 법인소득세 등 2500만원을 체납한 가평군 A법인의 경우 충북 음성에 보관 중이던 32t 타워크레인을 찾아 압류·봉인하고 공개 매각했고, 2003년 폐업 이후 지방세 32건, 3500만원을 장기 체납해 온 이천시 B법인은 지게차 등의 소재를 찾아 압류 및 강제 견인 조치했다.도는 압류만 완료되고 체납액을 내지 않은 건설기계 791대는 현장 수색과 공매 등 체납처분을 통해 추가 징수를 이어갈 계획이다.안승순 기자