22일까지, 게임사 해외진출 모색

세줄 요약 지스타 2026 부산 벡스코 개막

41개국 1237개사 3445부스 운영

AI·인디·e스포츠 등 외연 확장

2026-11-19 18면

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국내 최대 게임전시회인 ‘지스타(G-STAR) 2026’이 19일부터 22일까지 나흘간 부산 벡스코(BEXCO·부산전시컨벤션센터) 일원에서 열린다.게임산업 관계자와 팬들이 한자리에 모여 신작을 체험하고 게임 산업 트렌드를 공유하는 행사의 올해 주제는 ‘새 지평을 열다(Expand Your Horizons)’이다. 국내외 게임사와 인디 게임 개발사 참여를 넓혔고, 기존 신작 전시 중심에서 벗어나 인공지능(AI), 애니메이션, 영화, 모빌리티 등 다양한 산업과 결합해 외연을 확장했다.e스포츠 빅 매치를 비롯해 국제 게임 콘퍼런스, 게임 코스프레 시상식 등 다양한 볼거리를 제공한다.전시는 한국, 중국, 일본 등 41개국 1237개사, 3445 부스 규모로 운영된다. 제1전시장에는 크랙, 크래프톤 등 대형 게임사가 참가하고, 제2전시장에는 해외 게임사와 인디게임이 참여하는 ‘지스타 인디 쇼케이스 2.0: 갤럭시’ 전시 공간과 함께 라이브 쇼케이스 온라인 특설무대가 마련된다.지스타는 한국게임산업협회가 주최하고 지스타조직위원회와 부산정보산업진흥원이 주관한다.부산 신정훈 기자