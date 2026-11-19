개봉·목2·수유·하월곡동 등 4곳

서울시 “신속추진 적극 도울것”

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세줄 요약 4곳 모아타운 관리계획 수정·조건부 의결

총 6319가구 공급 기반 마련

고시·인허가 절차는 아직 남음

2026-11-19 18면

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서울 구로구 개봉동과 양천구 목2동, 강북구 수유동, 성북구 하월곡동 등 노후 저층 주거지 4곳의 모아타운 관리계획이 심의를 통과하면서 총 6319가구의 주택 공급 기반이 마련됐다.서울시는 전날 제13차 소규모주택정비 통합심의위원회를 열어 4개 지역의 모아타운 관리계획안을 수정·조건부 의결했다고 18일 밝혔다. 모아타운은 여러 모아주택 사업을 묶어 도로와 공원 등 기반시설을 함께 정비하는 방식이다. 이번 심의로 지역 전체의 정비 방향이 정해졌으며, 실제 주택 건설까지는 관리계획 고시와 개별 사업 인허가 등의 절차가 남아 있다.강북구 수유동 141번지 일대에는 모아주택 6곳을 통해 기존보다 1068가구 늘어난 2441가구가 공급된다. 임대주택은 453가구다. 백년시장과 우이천을 잇는 보행환경을 개선하고 약 70면 규모의 공영주차장을 조성한다. 양천구 목2동 231-27번지 일대에는 모아주택 3곳을 통합 개발해 최고 22층, 총 1786가구를 공급한다. 임대주택은 287가구다.구로구 개봉동 20번지 일대(지도)는 2개 사업구역에서 기존보다 324가구 늘어난 1485가구를 공급한다. 일부 구역에는 공공 참여에 따른 사업구역 확대와 임대주택 기부채납 완화 혜택을 적용한다. 성북구 하월곡동 40-107번지 일대에는 모아주택 1곳을 통해 기존보다 204가구 늘어난 607가구를 공급한다. 월곡역과 연결되는 도로를 확장해 보행환경도 개선한다.명노준 서울시 주택실장은 “지역 특성에 맞는 모아주택·모아타운 사업이 신속하게 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.이범수 기자