내년 2월 남가주 코스트코 입점

국내 매장 20곳에선 인기 폭발

이미지 확대 18일 열린 ‘K전남김’ 미국 캘리포니아 코스트코 첫 수출 선적행사.

전남광주시 제공

세줄 요약 미국 코스트코 입점 선적행사 개최

K전남김 5000세트 내년 2월 판매

국내 코스트코서도 2만9000세트 판매

2026-11-19 18면

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유네스코 세계자연유산인 신안 갯벌이 키운 곱창돌김이 미국 본토의 창고형 할인마트 코스트코에 입점한다.전남광주통합특별시는 18일 신안군 압해읍 신안천사김에서 ‘K전남김’의 미국 캘리포니아 코스트코 입점을 기념하는 선적행사를 개최했다고 밝혔다.K전남김은 신안 곱창돌김을 원료로 사용해 전남광주 김의 우수성과 차별성을 살린 프리미엄 제품이다. 캔 포장 형태로 제조돼 유통기간이 길고 독특한 식감을 살렸다는 평가를 받고 있다.이번 선적 물량은 캔 6개 들이 포장제품 5000세트(40피트 컨테이너 2개 분량) 규모로, 내년 2월부터 캘리포니아 코스트코 매장에서 현지 소비자들을 만날 예정이다. 판매가는 총 1억 5000만원 수준이다.전남광주시가 신안군 등과 협업해 전남 대표브랜드로 육성하고 있는 K전남김은 올해 설과 추석 명절에도 국내 코스트코 20개 매장에서 판촉 행사를 통해 2만 9000세트가 판매되는 등 큰 인기를 끌었다.시는 K전남김 판매 수익의 일부를 연말 지역사회 공헌사업에 기부해 지역과 함께 성장하고 나누는 상생의 가치를 더한다는 구상이다.전남광주는 국내 김 생산량의 81%를 차지하는 최대 생산지이자 지난해 기준 김 수출액이 4억 4800만 달러에 이르는 국내 김 산업의 핵심 거점이다.장안숙 시 국제협력담당관은 “미국 코스트코 입점은 ‘K전남김’이 국내를 넘어 세계 대형 유통시장에 진출했다는 점에서 의미가 크다”며 “해외 대형 유통망과 연계한 판로 확대와 브랜드 마케팅을 강화해 전남김 산업의 경쟁력을 키워나가겠다”고 말했다.전남광주 홍행기 기자