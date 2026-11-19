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이미지 확대 경기신용보증재단 전경.

경기신용보증재단 전공

이미지 확대 경기신용보증재단 애플리케이션 ‘이지원’ 홍보 문구.

경기신용보증재단 전공

이미지 확대 경기신용보증재단이 지난 9월 남양주본점에서 열린 ‘2026년 제3회 고객자문위원회’에서 인공지능(AI) 챗봇과 연계한 이지원 모바일 서비스 고도화 방안을 논의하고 있다.

경기신용보증재단 전공

이미지 확대 시석중(오른쪽) 경기신용보증재단 이사장이 지난달 27일 ‘이지원 디지털 고도화 구축사업 결과보고회’를 주재하고 있다.

경기신용보증재단 전공

세줄 요약 법인·공동대표까지 비대면 보증 확대

PC 신청과 이어 하기 기능 도입

24시간 AI 상담과 이력 통합 구축

2026-11-19 21면

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단순한 보증 신청 창구를 넘어 공공 마이데이터·스크래핑과 GPS 기반 비대면 현장 실사로 영업점 방문과 서류 준비 부담을 줄이는 ‘3무(無)’ 서비스 제공과 함께 법인·공동대표 기업까지 비대면 이용 대상을 넓혔다.또 24시간 인공지능(AI) 상담과 상담 이력 통합 등으로 필요한 정보를 쉽게 확인하고 같은 설명 없이 상담을 이어가는 이용 환경을 구축했다. 이와 함께 보증 이후 관리와 셀프 경영진단·G-캠퍼스 교육을 연계해 자금 지원에서 안정적인 사업 운영까지 지원 범위를 확대하고 있다.18일 경기신보에 따르면 2023년 도입한 이지원은 보증 신청부터 서류 제출, 전자 약정, 보증서 발급까지 스마트폰으로 진행할 수 있는 모바일 앱이다. 영업점 방문과 서류 준비, 상담·서류 제출을 위한 현장 대기 부담을 줄이는 ‘3무(무방문·무서류·무대기)’ 서비스를 바탕으로 비대면 금융지원 창구 역할을 하고 있다.이러한 이용 편의를 바탕으로 이지원은 경기신보의 주요 비대면 금융지원 창구로 자리 잡았다. 2025년 총 1조 4600억원에 이어 올해에도 9월 말까지 1조 3400억원의 보증을 지원했다. 도내 기업의 보증 이용에서 이지원이 차지하는 역할이 커지면서 기업 형태와 이용 환경에 따른 제약을 줄이고 서비스의 폭도 넓혔다.기존 이지원 비대면 보증은 개인사업자 단독 대표를 중심으로 제공됐다. 법인기업이나 대표자가 여러 명인 공동대표 기업은 서류 확인과 대표자 의사 확인 등의 절차 탓에 영업점 방문이 필요했다.법인과 공동대표 기업은 준비 과정도 상대적으로 복잡하다. 법인은 정관과 주주명부 등 기업 관련 서류를 갖춰야 하고, 대표자가 여러 명이면 각 대표자의 정보 제공 동의와 서류 제출 상태를 확인해야 한다. 경기신보는 이러한 확인 절차를 온라인에서 진행할 수 있도록 해 비대면 이용 범위를 넓혔다.공동대표 기업은 신청 과정에서 다른 대표자의 정보를 입력하고 필요한 동의와 서류 제출을 요청할 수 있다. 각 대표자가 제출해야 할 자료를 온라인으로 준비하고 신청자는 대표자별 제출 상태를 확인할 수 있도록 했다.법인기업에는 법인 정보를 조회하고 필요한 자료를 제출하는 절차를 마련했다. 고객 동의에 따라 법인 등기부 등본 등 관련 자료를 수집하고 별도로 필요한 정관과 주주명부 등은 파일이나 사진으로 제출할 수 있도록 했다.신청 채널을 PC까지 넓힌 것도 고도화의 주요 변화다. 스마트폰은 사업 현장에서 바로 접속하기 편리하지만 여러 자료를 확인하거나 내용을 입력할 때는 PC가 익숙한 고객도 있다. 이러한 차이를 고려해 PC에서도 보증 신청과 서류 제출, 전자 약정 등을 진행할 수 있는 환경을 마련했다.‘이어 하기’ 기능은 신청을 한 번에 마치기 어려운 사업자의 여건을 반영했다. 보증 신청 도중 고객을 응대하거나 거래처 업무를 처리해야 하는 경우, 또는 추가 서류를 준비하기 위해 잠시 중단하는 경우에도 기존 입력 내용과 진행 단계가 유지된다.경기신보는 고객이 궁금한 사항을 확인하는 시간과 상담 채널의 제약을 줄이기 위해 AI 기반 상담 서비스를 도입했다.AI 챗봇은 이지원과 경기신보 홈페이지, 카카오톡에서 보증 대상과 준비 서류, 신청 절차 등 주요 문의 사항을 안내한다. 365일 24시간 이용할 수 있어 낮 동안 영업에 집중한 고객도 저녁이나 주말에 필요한 정보를 찾아볼 수 있다. 상담이 가능한 시간에 맞춰 문의를 미뤄야 했던 불편을 줄이는 변화다.전화 상담에는 AI 콜봇을 활용한다. 고객이 복잡한 자동응답시스템(ARS) 메뉴를 일일이 찾는 대신 문의 내용을 말하면 AI 콜봇이 먼저 응대하고, 추가 상담이 필요한 경우 상담원에게 연결한다.기업의 금융 업무는 보증서를 발급받는 순간 끝나지 않는다. 이용 중인 보증 내역을 확인하고 만기에 맞춰 필요한 절차를 준비하고 상황에 따라 기한 연장이나 대체상환 보증 등을 검토해야 한다. 경기신보는 처음 보증을 신청할 때뿐만 아니라 보증을 이용하는 동안에도 활용할 수 있도록 관련 서비스를 연계했다.고객은 마이페이지에서 본인의 보증 내역과 진행 상황을 확인할 수 있다. 기한 연장·대환 보증 등 보증 이후 업무도 대상과 요건에 따라 비대면으로 이용할 수 있도록 지원한다.이와 함께 보증 이후에는 자금 이용뿐 아니라 기업의 경영 상태를 점검해 준다. 기업이 정보 조회에 동의하면 별도 자료를 입력하지 않고 경영 상태를 진단할 수 있고 결과는 외부 전문 기관인 한국평가데이터의 분석을 거쳐 정제된 보고서 형태로 제공된다.경영 상태를 점검한 뒤에도 이지원 온라인 교육 플랫폼 ‘G-캠퍼스’를 연결해 창업과 마케팅, 세무 등 중소기업과 소상공인이 활용할 수 있는 실무 교육을 제공한다. 이지원을 통한 무료 온라인 교육은 고객이 사업 운영 여건에 맞춰 학습할 수 있는 선택지를 제공한다. 보증을 이용하는 앱에서 교육 서비스까지 연결해 필요한 정보를 찾는 부담도 줄인다. 경영진단으로 현재 상황을 살펴보고, 사업에 필요한 지식을 교육을 통해 보완한다.안승순 기자