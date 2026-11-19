세줄 요약 정경섭 의원, 보훈단체 사무장 간담회 개최

사무장들, 근무시간·급여 부족 문제 호소

전일 근무제·주휴수당·기준 마련 건의

이미지 확대 정경섭 의원이 18일 하남시 보훈단체 사무장들과 처우개선 간담회를 하고 있다.

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하남시의회 정경섭 의원(국민의힘·라 선거구)은 지난 18일 하남시 보훈단체 사무장들과 시 복지정책과 관계자들이 참석한 가운데 정책간담회를 열고 사무장들의 근무 여건과 처우 개선 방안을 논의했다.이날 간담회에는 6·25참전유공자회, 광복회, 특수임무유공자회 등 보훈단체 사무장들이 참석했다. 참석자들은 보훈단체 사무장의 처우를 공식적으로 논의하는 자리는 사실상 처음이라고 밝혔다.사무장들은 행정·회계·회원 관리와 행사 준비뿐 아니라 고령 회원들의 병원 예약과 이동 지원, 차량 운행 등 다양한 업무를 맡고 있지만, 실제 업무량에 비해 근무시간과 급여가 부족하다고 호소했다. 한 사무장은 “근로계약서상 근무시간은 5시간이지만 실제로는 8시간 안에 퇴근한 적이 없다”고 말했다.또한 인건비가 단체 운영비에 포함돼 있어 사업비를 제외한 범위에서 급여가 책정되는 구조인 데다, 단체별 근무시간과 급여도 달라 형평성 문제가 있다고 지적했다.이에 사무장들은 ▲8시간 전일 근무제 도입 ▲주휴수당 지급 ▲하남시 차원의 인건비 지급 기준 마련 등을 건의했다.시 관계자는 재정 여건상 내년 본예산에 전일 근무제를 즉시 반영하기는 어렵지만, 경기도 내 시·군 실태조사 등을 통해 객관적인 자료를 확보하고 보훈단체장들과 협의해 단계적으로 개선하겠다고 밝혔다. 주휴수당은 지급 대상자에게 우선 지급하고 추가경정예산 반영을 추진하겠다는 입장도 전했다.정 의원은 “인건비를 먼저 정하고 사업비를 편성하는 구조로 바꿔야 한다”며 인건비 지급 기준 마련을 촉구했다. 이어 “근무시간을 단계적으로 늘리는 등 현실적인 개선 방안을 마련하고, 보훈단체장들과도 협의해 합의점을 찾겠다”고 말했다.끝으로 정 의원은 “보훈단체 사무장들의 업무와 역할에 맞는 처우가 이뤄져야 한다”며 “간담회에서 나온 건의사항을 집행부에 전달하고, 추경과 예산 심의 과정에서 실질적인 개선이 이뤄지도록 챙기겠다”고 밝혔다.김태이 리포터