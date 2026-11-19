세줄 요약 청주 육거리시장 야간 활성화 사례 벤치마킹

중간지원조직 운영과 공모사업 전략 청취

야시장 운영 방식과 상인회 협력 구조 확인

이미지 확대 ‘하남시 전통시장·상점가 육성 및 활성방안 연구회’ 소속 의원들이 지난 6일 청주 육거리종합시장 야시장 ‘만원’을 방문해 현장을 시찰하고 기념촬영을 하고 있다.

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하남시의회 의원연구단체인 ‘하남시 전통시장·상점가 육성 및 활성방안 연구회’(대표의원 정혜영)는 지난 6일 충북 청주시를 방문해 전통시장 야간 활성화 사례를 살펴보고 하남시 원도심 상권에 적용할 정책 방안을 모색했다.이번 현장 방문에는 정혜영 대표의원을 비롯해 정병용·오승철·김어진 의원과 소속 직원들이 참여했다.연구회는 먼저 청주시활성화재단을 방문해 중간지원조직 운영 현황과 중앙정부 공모사업 추진 전략을 청취했다. 재단은 육거리종합시장을 핵심 사업 대상으로 선정해 현장 중심의 지원을 펼치고, 기존 사업 성과를 후속 콘텐츠와 연계하는 방식으로 공모사업을 추진하고 있다.이어 매주 금·토요일 운영되는 육거리종합시장 야시장 ‘만원’을 찾아 상인회 및 시장 관계자들과 간담회를 가졌다. ‘만원’ 야시장은 주차장과 메인 아케이드를 야간 전용 공간으로 활용하고, 모든 메뉴를 1만 원 이하로 구성해 소비자 부담을 낮춘 것이 특징이다.연구회는 상인회 주도의 야시장사업단과 재단의 협력 체계, 계절별 테마 콘텐츠, 2030 세대를 겨냥한 공간 구성과 인플루언서 연계 마케팅 등을 살펴봤다.특히 상인 간 매대 배치 갈등을 막기 위해 계약서를 정비하고 추첨 과정을 영상으로 기록해 공개하는 방식에 주목했다. 하남시가 향후 플리마켓 등을 운영할 때 적용할 수 있는 사례로 평가했다. 또한 젊은 층의 유입을 위해 주요 방문객층을 고려한 공연과 콘텐츠 구성이 필요하다는 의견도 나왔다.정혜영 대표의원은 “이번 방문을 통해 야간 상권 활성화와 2030 세대 유입을 위한 구체적인 운영 방안을 확인했다”며 “매대 배치 과정의 투명성 확보와 젊은 층을 겨냥한 콘텐츠 운영 사례를 하남시 전통시장 정책에 반영할 필요가 있다”고 말했다.이어 “일회성 예산 지원에 그치지 않고 사업 종료 후에도 상인회가 임대료와 자체 수익으로 운영비를 충당할 수 있는 구조를 마련해야 한다”며 “청주와 전주 방문에서 확인한 사례를 바탕으로 하남시 상권 특성에 맞는 정책을 연구용역에 반영하겠다”고 밝혔다.정 의원은 “공모사업 유치와 체계적인 상권 관리를 담당할 중간지원조직 설립 등도 검토하고, 현장 의견을 바탕으로 실효성 있는 조례 제정과 정책 마련에 힘쓰겠다”고 덧붙였다.김태이 리포터