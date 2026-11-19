전북도, 김제공항 부지에 재추진

토지 매입 불필요, 조류충돌 적어

예비타당성 조사 면제 여부 관건

세줄 요약 항소심도 새만금공항 취소 판단 유지

전북도, 공항 건설 대안 검토 착수

김제공항 부지, 대안 후보로 부상

2026-11-20 19면

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새만금국제공항 건설 사업이 기본계획을 취소해야 한다는 법원의 판단이 항소심에서도 유지되자 전북도가 ‘플랜 B’ 가동을 적극 검토하고 있다. 착공을 앞두고 취소됐던 김제공항 부지가 대안으로 급부상했다.19일 전북도에 따르면 새만금공항 건설사업은 지난해 9월 서울행정법원의 기본계획 취소 판결에 이어 지난 18일 항소심에서도 원고인 환경단체가 승소했다. 법원은 공항 입지 선정 과정에서 조류 충돌 위험과 환경에 미치는 영향을 충분히 검토하지 않았다고 판단했다.이에 도는 법원 판단을 존중하면서도 공항 건설은 새만금 개발 등 지역 발전에 필수불가결한 50년 숙원사업이라고 강조했다. 도는 안전과 환경을 지키며 공항 건설을 이어갈 길을 정부와 함께 찾겠다는 입장이다.특히 새만금공항 건설 사업이 철새에 발목을 잡히자 20여년 전 김제시 공덕·조종면 일대에 들어서려다 2008년 감사원 제지로 취소됐던 김제공항이 대안으로 주목받고 있다. 대법원의 상고심을 기다리기보다 김제공항 건설을 재추진할 움직임이다.전현직 도청 공무원들은 도내에서 검토됐던 8곳의 공항 부지 가운데 김제공항 부지가 접근성·경제성·개발 효과 등이 가장 뛰어난 곳이라고 입을 모은다.김제공항 부지는 내륙에 위치해 있어 새만금공항 부지에서 지적된 조류 충돌 위험 등 환경문제에서 비교적 벗어난다는 것도 장점이다. 옛 전북도 종축장이 있었던 호남평야 중심부로 전주시, 익산시, 새만금 등과 20여㎞ 떨어져 공항 이용률 또한 높을 것으로 기대된다. 전주~새만금 고속도로가 지난해 말 개통돼 접근성은 더욱 좋아졌다.또 소유주가 국토교통부 산하 서울공항공사여서 토지를 매입할 필요가 없다. 공사비도 연약지반인 새만금공항 부지보다 적게 들어간다. 관건은 기획예산처의 예비타당성 조사 면제 문턱을 넘는 것이다.도 관계자는 “문재인 정부 시절 지역 균형발전 차원에서 새만금공항에 적용했던 예타 면제 규정을 김제공항에 대입할 경우 사업이 가속화할 것”이라고 내다봤다.전주 임송학 기자