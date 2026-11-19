어업인 실질 어획량 증대 목표

2026-11-20 19면

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전남광주 서남권 지방자치단체들이 고수온 등으로 고갈되는 연안 수산자원을 회복하기 위해 바닷속 ‘물고기 아파트’로 불리는 인공어초 투하 사업에 속도를 내고 있다.19일 신안군에 따르면 군은 지난 16일 안좌 사치~하의 옥도 해역과 암태 추포 해역에 수산생물의 산란·서식 환경 조성을 위한 인공어초 254개를 투하했다. 군은 2030년까지 총 130억원을 투입해 쥐노래미·조피볼락·볼락류 특화 산란·서식장을 구축할 계획이다.인근 서남권 지자체들도 연안 생태계 복원에 팔을 걷어붙였다. 완도군은 한국수산자원공단과 협력해 바다 사막화 진행 해역에 해조류 부착용 어초를 투하하고 바다숲을 조성 중이다.진도군은 빠른 조류와 깊은 수심에 맞춘 전복·해삼 서식용 자연 석형 어초 사업을, 해남군은 감성돔·돌돔·낙지 자원 회복을 위한 신규 어초 단지 확대를 추진하고 있다. 목포시 역시 인접 시군과 연계한 종자 방류로 자원 보호에 힘을 보태고 있다. 지자체들은 인공지능(AI), 수중 드론을 활용한 사후 관리 시스템을 강화하고 불법 어업 단속과 폐어구 수거를 병행해 어업인의 실질적인 어획량 증대를 이끌 방침이다.신안 임형주 기자