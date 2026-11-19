장애인·고령자도 갈대군락 관람

이미지 확대 무장애 데크길

2026-11-20 19면

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생태관광지 순천만의 명소 ‘용산전망대’가 이동 약자를 포함해 누구나 편안하게 찾을 수 있는 1309m의 무장애 데크길로 새롭게 태어났다.19일 전남광주 순천시에 따르면 순천만의 대표 경관을 한눈에 조망할 수 있는 용산전망대는 굽이치는 S자 수로와 드넓은 갯벌, 원형 갈대군락 등 순천만 비경을 한눈에 담을 수 있는 필수 탐방 코스로 꼽힌다. 하지만 일부 구간에 탐방로 경사가 심해 장애인과 고령자, 유모차를 동반한 가족에게는 오르기가 쉽지 않았다.이에 시는 국비 13억원, 시비 13억원 등 총 26억원을 투입해 경사를 완화하고 턱을 없앤 무장애 데크길을 조성했다. 지난 17일 개통한 무장애 데크길을 통해 휠체어 이용자와 유모차 가족, 어르신들까지 계단과 급경사 걱정 없이 순천만의 아름다움을 누릴 수 있도록 관람 환경을 개선했다.방문객은 이동 여건과 취향에 따라 기존 탐방로와 새 데크길 가운데 선택할 수 있다. 새 데크길에서는 갯벌을 더 가까이 보고 기존과 다른 각도에서 순천만을 바라볼 수 있어 순천만을 여러 번 찾은 방문객에게도 새로운 관람 코스가 될 전망이다.순천 최종필 기자