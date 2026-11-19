서귀포, 의료·요양 통합돌봄 시행

1324명 발굴·서비스 7159건 연계

이미지 확대 제주 서귀포시의 돌봄 대상자 방문복약 서비스 현장.

서귀포시 제공

세줄 요약 도시락 이상 징후로 생명 구한 신고

서귀포시 통합돌봄 본사업 확대 추진

병원 동행·방문의료 등 맞춤 지원 강화

2026-11-20 19면

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도시락에 손 댄 흔적이 없고 연락에도 응답이 없자 배달 업체가 주민센터에 알렸다. 현장 출동한 담당자는 뇌경색으로 쓰러진 50대 남성을 발견해 119에 신고했고, 남성은 병원으로 옮겨져 치료를 받았다. 식사 지원과 세심한 관찰이 한 생명을 살렸다.제주 서귀포시는 지난 3월 의료·요양 통합돌봄 본사업 시행에 맞춰 맞춤형 지원을 강화하고 있다고 19일 밝혔다. 통합돌봄과를 신설하고 읍면동과 보건소에 전담인력 27명을 배치했다. 25명 규모의 협의체도 구성했다. 10월 말 기준 돌봄 대상 1324명을 발굴해 서비스 7159건을 연계했다. 방문의료와 방문복약, 퇴원환자 연계, 어르신 병원 동행, 주거환경 개선 등 5개 특화사업에는 6억원을 투입했다. 퇴원환자의 지역사회 복귀를 돕기 위한 협력병원도 7곳에서 10곳으로 확대할 계획이다.대천동에서 홀로 사는 이모(83)씨는 유방암 수술 후 팔 사용이 불편해지며 병원 정기 진료가 부담이었다. 시는 돌봄 매니저를 투입해 병원 동행과 접수, 진료, 귀가까지 지원했다. 여기에 긴급돌봄과 가사·영양 지원, 방역소독 등도 연계해 일상의 안정을 돕고 있다.제주가치돌봄과 찾아가는 건강돌봄 등 자체 사업도 확대 중이다. 10월 말 기준 5개 돌봄 사업을 통해 8217명에게 서비스를 제공했다. 제주가치돌봄은 일시재가와 방문목욕, 식사지원, 동행지원, 운동지도 등 생활돌봄, 대청소, 간편집수리 등 주거편의를 지원한다.복지 사각지대 발굴도 강화하고 있다. 퇴직공무원으로 구성된 복지매니저 8명은 공공임대주택과 여관·모텔 거주자, 폐지수집 가구 등 1128가구를 조사하고 162가구를 발굴해 224건의 서비스를 연계했다. 이 사업은 3년 연속 인사혁신처 사회공헌사업에 선정됐으며 올해는 인사혁신처장 표창도 받았다.시 관계자는 “돌봄이 필요한 시민이 살던 곳에서 안정적으로 생활할 수 있도록 의료·요양·돌봄 간 연계를 강화하고 복지 사각지대 위기가구를 적극 발굴하겠다”고 말했다.서귀포 강동삼 기자