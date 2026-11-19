후원금 강요·선거관여 의혹 2명

국힘 제기… 자체감사 정황 확인

2026-11-20 19면

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서울교통공사가 6·3 지방선거 과정에서 직원들에게 특정 후보에 대한 정치후원금 기부를 강요하고 선거운동에 관여했다는 의혹이 제기된 간부 2명을 경찰에 고발했다.19일 서울신문 취재를 종합하면 공사는 이날 A본부장과 B팀장을 공직선거법 및 정치자금법 위반 혐의로 경찰청 국가수사본부에 고발했다. 감사 과정에서 이들이 지방선거 당시 노동조합원과 직원들에게 정치후원금 기부를 요구하고 선거운동에 관여한 정황이 나타난 것으로 알려졌다.앞서 국회와 서울시의회에서도 같은 의혹이 거론됐다. 국민의힘 우재준(대구 북구갑) 의원은 지난 5월 서울교통공사 노조 간부들이 직원들에게 정원오 당시 더불어민주당 서울시장 후보에 대한 정치후원금을 강요한 의혹이 있다고 주장했다. 서울교통공사 직원 익명 게시판에 올라온 관련 글이 논란의 발단이 됐다. 지난 6월 서울시의회 교통위원회에서도 국민의힘 윤영희 시의원이 해당 게시판에 올라온 글을 인용하며 후원금 기부 강요 의혹을 제기했다. 당시 김태균 서울교통공사 사장은 “들은 바는 있다”면서도 “조사와 수사가 필요한 사안”이라고 답했다.정치자금법은 업무상 관계 등을 이용해 정치자금 기부를 알선하거나 타인 의사에 반해 기부를 강요하는 행위를 금지하고 있다. 공사는 자체 감사에서 정황이 확인된 만큼 수사기관의 판단이 필요하다고 보고 고발을 결정했다. 후원금 규모와 기부 강요 여부, 구체적인 선거운동 관여 방식 등은 향후 수사과정에서 밝혀질 전망이다.김소희 기자