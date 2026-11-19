가을밤 팔각광장, 야외클럽으로

95% “내년에도”… 페스티벌 대미

이미지 확대 지난 15일 서울 남산 팔각광장에서 시민들이 무선 헤드셋을 착용한 채 음악과 춤을 즐기고 있다.

서울시 제공

세줄 요약 남산 팔각광장 무소음 DJ 파티에 2000명 참여

10월부터 이어진 남산 나이트 페스티벌 종료

만족도 조사 93.9% 만족, 95.1% 재참여 의향

2026-11-20 19면

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서울의 야경이 한눈에 내려다보이는 남산 정상. 형형색색의 야광 팔찌를 찬 시민과 관광객 2000여명이 무선 헤드셋에서 흘러나오는 음악에 맞춰 몸을 흔들었다. 깊어가는 가을밤, 남산 팔각광장이 거대한 야외 클럽으로 변신했다.서울시는 지난 15일 남산 팔각광장에서 열린 ‘2026 남산 나이트 페스티벌’의 마지막 프로그램 ‘팔각클럽’에 약 2000명이 참여했다고 19일 밝혔다.팔각클럽은 남산서울타워와 도심 야경을 배경으로 무선 헤드셋을 착용하고 음악을 즐기는 ‘무소음 DJ 파티’다. 소음을 최소화하면서도 클럽 분위기를 만끽할 수 있도록 기획됐다. 사전 예약자뿐 아니라 현장을 찾은 시민과 관광객이 몰리면서 당초 예상 규모를 넘어섰다. 오후 5시 30분부터 9시까지 두 차례 진행된 행사에서는 전문 DJ의 라이브 공연이 이어졌다. 참가자들은 LED 야광 팔찌를 착용하고 화려한 조명 아래 자유롭게 춤을 추며 가을밤을 즐겼다.팔각클럽을 끝으로 10월부터 이어진 남산 나이트 페스티벌도 막을 내렸다. 백범광장에서 열린 ‘남산 캠프닉’, 남산 단풍길과 해방촌·이태원 등을 연결한 야간 트레킹 ‘단풍산책’ 등이 올해 처음 선을 보였다.참가자 1329명을 대상으로 한 만족도 조사에서는 93.9%가 만족한다고 답했고, 95.1%는 내년에도 참여하겠다고 응답했다. 특히 95.5%가 인근 상권이나 배달 서비스를 이용했거나 이용할 예정이라고 답해 지역경제 활성화에도 긍정적인 영향을 미친 것으로 나타났다.김영환 정원도시국장은 “내년에도 남산만의 매력을 담은 다채로운 야간 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.김소희 기자