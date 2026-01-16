당진 호박·고구마로 만든 ‘K-약과’ 뉴욕으로

이미지 확대 미국으로 수출하는 당진 약과. 시 제공

충남 당진시(시장 오성환)는 관내 전통 한과 제조업체인 해나루한과영농조합법인이 미국 뉴욕으로 약과를 수출하며 해외 시장 공략에 나섰다고 16일 밝혔다.이번 수출은 지난해 호주와 미국에 2000만원 상당 약과와 과즐을 첫 시범 수출한 데 이어 현지 바이어를 통해 미국에 2년 연속 수출로 이어졌다는 점에서 의미가 크다.수출 품목은 당진에서 생산한 호박과 고구마를 이용해 만든 우리밀 호박약과와 우리밀 고구마약과 432박스(500만원 상당)다.해나루한과영농조합법인은 청년 가업 승계 사업장으로 전통 제조 기술을 기반으로 품질 고급화와 현대화를 추진하며 꾸준히 성장해 왔다.당진시 관계자는 “지난해 첫 수출 성과를 바탕으로 연속 수출로 이어진 것은 지역 농식품 가공업체의 성장 가능성을 보여주는 사례”라며 “지역 농식품 해외 판로 확대와 수출 기반 강화를 위해 지원하겠다”고 말했다.당진 이종익 기자