박성연 서울시의원 “광장동 (가칭)어린이문화센터, 아이 키우기 좋은 광진구 핵심 거점으로 조속히 실현돼야”

서울시 투자심사위 조건부 추진 결정…향후 2단계 심사 예정

“생활권 가까운 돌봄·놀이 복합공간, 아이와 가족 모두를 위한 공간으로 기대”

이미지 확대 박성연 서울시의원

이미지 확대 ‘광장동 (가칭)어린이문화센터 건립 사업’ 위치도, 조감도

서울시의회 박성연 의원(국민의힘, 광진2)은 2025년 제2차(4월) 서울시 투자심사위원회에서 조건부 추진으로 결정된 ‘광장동 (가칭)어린이문화센터 건립 사업’과 관련해 “아이와 가족이 함께 머물 수 있는 생활밀착형 공간이 조속히 실현되길 바란다”고 밝혔다.본 사업은 광장동 237-9번지 유휴부지와 인접 필지를 활용하여, 0세부터 9세까지의 어린이와 보호자가 함께 이용할 수 있는 놀이·돌봄·문화 기능이 결합된 아동복합시설을 조성하는 내용이다. 서울형 키즈카페, 공동육아나눔터, 카페 등 편의공간이 들어설 예정이며, 대지면적 약 800㎡, 연면적 약 2150㎡ 규모로 지하 1층에서 지상 7층까지 건립이 계획되어 있다.이번 투자심사 결과에 따라 향후 2단계 심사와 행정절차를 거쳐 본격적인 사업추진이 이뤄질 예정이며, 총사업비는 약 191억원(이 중 시비 약 24억원 포함)으로 검토되고 있으며, 추진 과정에서 일정·사업내용·총사업비 등은 조정될 수 있다.박 의원은 “광장동 (가칭)어린이문화센터는 단순한 공간이 아닌, 아이들이 일상에서 안전하게 뛰놀고 자라날 수 있는 소중한 터전”이라며 “서울시와 긴밀히 협력해 사업이 계획대로 차질 없이 진행되도록 지속적으로 살피겠다”고 강조했다.이어 박 의원은 “아이 키우기 좋은 광진구를 만들기 위한 기반시설이자, 주민들의 오랜 염원이 담긴 사업인 만큼, 조속한 착공으로 이어질 수 있도록 모든 노력을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀