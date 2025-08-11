박성연 서울시의원, 광진노인종합복지관서 배식 봉사
수정 2025-08-11 14:02
입력 2025-08-11 14:02
“작은 손길이 어르신들께 따뜻한 힘이 되길”
서울시의회 박성연 의원(국민의힘, 광진2)은 지난 8일 광진노인종합복지관에서 어르신들을 위한 배식 봉사에 참여했다.
박 의원은 평소 ‘히어로즈봉사단’ 회원으로서 정기적으로 지역 봉사활동에 나서고 있으며, 이날은 어르신들의 식사를 직접 배식하며 봉사했다.
이날 봉사는 식사 배식뿐 아니라 어르신들과 안부를 나누고 건강을 살피는 등 따뜻한 소통의 장이 됐다.
박 의원은 “어르신들께서 맛있게 식사하시고 웃음을 보여주실 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “작은 손길이지만 어르신들의 하루에 힘이 될 수 있도록 앞으로도 꾸준히 봉사하겠다”고 소감을 밝혔다.
박 의원은 지역 곳곳에서의 봉사활동뿐만 아니라, 서울시의회에서 노인 복지 향상을 위한 정책 마련에도 힘쓰고 있다. 특히 노인 여가·건강 증진, 안전한 생활환경 조성 등 어르신들이 존중받는 사회를 만들기 위해 지속적으로 의정활동을 이어가고 있다.
