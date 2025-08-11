박성연 서울시의원, 광진노인종합복지관서 배식 봉사

“작은 손길이 어르신들께 따뜻한 힘이 되길”

이미지 확대 박성연 서울시의원(이 지난 8일 광진노인종합복지관에서 배식 봉사에 참여해 빈 그릇을 나르고 있다.

이미지 확대 박성연 서울시의원이 지난 8일 광진노인종합복지관에서 배식 봉사에 참여해 사용된 식기류를 정리하고 있다.

이미지 확대 박성연 서울시의원이 지난 8일 광진노인종합복지관에서 어르신께 식사를 배식하며 담소를 나누고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 박성연 의원(국민의힘, 광진2)은 지난 8일 광진노인종합복지관에서 어르신들을 위한 배식 봉사에 참여했다.박 의원은 평소 ‘히어로즈봉사단’ 회원으로서 정기적으로 지역 봉사활동에 나서고 있으며, 이날은 어르신들의 식사를 직접 배식하며 봉사했다.이날 봉사는 식사 배식뿐 아니라 어르신들과 안부를 나누고 건강을 살피는 등 따뜻한 소통의 장이 됐다.박 의원은 “어르신들께서 맛있게 식사하시고 웃음을 보여주실 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “작은 손길이지만 어르신들의 하루에 힘이 될 수 있도록 앞으로도 꾸준히 봉사하겠다”고 소감을 밝혔다.박 의원은 지역 곳곳에서의 봉사활동뿐만 아니라, 서울시의회에서 노인 복지 향상을 위한 정책 마련에도 힘쓰고 있다. 특히 노인 여가·건강 증진, 안전한 생활환경 조성 등 어르신들이 존중받는 사회를 만들기 위해 지속적으로 의정활동을 이어가고 있다.온라인뉴스팀