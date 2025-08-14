서울시의회 제21기 정책위원회, 하반기 연구과제 선정 등 활동계획 수립 위한 워크숍 성공리 끝마쳐

연구과제 선정 등 하반기 계획과 일정 논의를 위한 워크숍 개최

이상훈 정책위원장 “하반기 소위원회의 활발한 연구활동 통해 의미있는 정책연구와 제언이 이뤄지길 기대”

이미지 확대 인사말을 하는 이상훈 정책위원장

이미지 확대 서울시의회 21기 정책위원회 세미나에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 서울시의회 21기 정책위원회 회의 전경

이상훈 서울시의회 정책위원장(더불어민주당, 강북2)은 지난 11일부터 12까지 양일간 제21기 정책위원회 정책 연구과제 선정 등 하반기 위원회 활동계획과 일정 논의를 위한 워크숍을 실시했다고 밝혔다.이번 워크숍은 이상훈 정책위원장을 포함하여 내·외부전문가 등 총 11명이 참석한 가운데 하반기 소위원회별 연구과제와 발표자 선정, 활동계획 등을 논의하기 위한 세미나와 현장탐방 등이 개최되었다.서울시의회 정책위원회는 서울시정과 교육행정 전반에 대한 정책대안을 제시하고, 주요 정책에 대해 연구하며 신규 정책을 발굴해 제안하는 등 의정활동의 전문성을 강화하는 역할을 맡고 있다.이 위원장은 “이번 워크숍은 정책위원회 활동의 핵심인 소위원회별 활동방향을 수립하는 데 의미가 있었다”라며 “하반기 소위원회 연구활동을 통해 의미있는 정책연구와 제언이 이뤄지길 기대한다”고 밝혔다.온라인뉴스팀