심미경 서울시의원, 서울반도체고등학교 마이스터고 교육과정 전문성 제고 위해 현장점검 나서

“창의와 도전 정신으로 글로벌 반도체 기술을 선도할 영 마이스터 육성”

2026학년도 신입생, 반도체장비과 ·반도체제조과 총 4학급 64명 모집

이미지 확대 서울시의회 심미경 의원(가운데)이 카이스트 윤태영 교수, 교육청 및 학교 관계자들과 반도체고 교육과정 개편 현황점검을 하고 있다.

이미지 확대 서울반도체고등학교를 방문해 학생들의 수업을 살펴보는 심미경 의원

이미지 확대 반도체고등학교 현장점검을 끝내고 기념촬영을 하는 심미경 의원

심미경 서울시의원(동대문2·국민의힘)이 서울반도체고등학교(이하 반도체고) 마이스터고 교육과정 개편 현황점검을 위해 관련 분야 전문가와 함께 현장점검에 나섰다.현장점검은 서울반도체고등학교의 반도체 분야 마이스터고 추진에 걸맞은 교육과정 개편이 충실히 이뤄지고 있는지를 점검하기 위해 실시되었다. 심미경 의원을 비롯해 카이스트 윤태영 교수, 서울시교육청 진로직업교육과 장학사들과 서울반도체고 교장 등 학교 관계자들이 참석했다.반도체고는 ‘창의와 도전 정신으로 글로벌 반도체 기술을 선도할 영 마이스터 육성’을 교육 목표로 내세우며 마이스터고 전환을 추진하고 있다. 이를 위해 다양한 교육과정 개편과 시설 확충에 집중하고 있으며 2026년 첫 입학생을 맞이하게 된다.이번 현장점검은 심 의원이 카이스트 윤태영 교수를 초청해 성사됐으며 교육과정의 전문성 제고를 위한 전문가 컨설팅 형식으로 이뤄졌다. 윤태영 교수는 “첨단산업·전문인력 양성이라고 하면 고가의 기자재와 시설부터 떠올리는 경우가 많다”면서 “교육현장에는 유행을 타는 첨단장비 구입보다는 기업들이 뛰고 있는 현장중심의 교육 프로그램이 중요하다”고 강조했다.현장점검을 마치고 심 의원은 “반도체고가 마이스터고로 전환 발전해나가는 과정을 한 발 한 발 같이 내딛고 있다”면서 “오늘 점검을 통해 직업기술 학교인 실업계 학교가 4차 산업시대를 선도하는 첨단 분야에서도 충분히 그 역할을 해낼 수 있겠다는 자신감을 갖게 되었다.”고 기대감을 드러냈다.심 의원은 기술교육과 실업계교육의 중요성과 시대에 부응하는 변화를 지원하는 데 앞장서고 있으며 옛 휘경공고가 반도체고로 변신하고 마이스터고로 지정되도록 기여한 일등공신이기도 하다.반도체고는 지난 7월, 1차 입학설명회를 개최하는 등 2026학년도 신입생 모집에 바삐 움직이고 있다. 첫 입학생이 될 2026학년도 신입생은 반도체 장비과 2학급(32명)과 반도체 제조과 2학급(32명)으로 총 4학급 64명을 모집한다.온라인뉴스팀