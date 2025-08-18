남창진 서울시의원 “탄천변 동측도로 착공, 송파 발전 한 단계 도약 확신”

이미지 확대

서울특별시의회 도시안전건설위원회에서 의정 활동 중인 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 지난 13일 송파구 문정2동 주민센터 옆 숯내공원에서 개최된 ‘탄천변 동측도로 구조개선 1구간’ 착공 행사에 참석해 첫 삽을 뜨기까지 오랜 기간이 경과했다며 정해진 기한 내에 안전하게 시공해 줄 것을 당부했다.탄천변 동측도로 구조개선 사업은 올림픽훼미리타운아파트 동남로 삼거리에서 삼성교 북단까지 4.9km를 지하화 또는 구조개선하는 사업으로 2005년 타당성조사 및 기본계획 용역으로 시작됐다.동측도로 구조개선 사업은 2개 구간으로 나눠지며 1구간은 올림픽훼미리타운아파트 옆 600m 구간이고 이중 275m 구간을 덮어 탄천까지 상부에 녹지를 조성하게 된다. 2구간은 1구간 끝에서 삼성교 북단까지 4.3km로 지하차도와 일반도로로 조성되게 된다.전체 사업비는 서울시 예산으로 투입되며 1구간이 695억원, 2구간이 4000여억원의 예산이 소요될 예정(실시설계 후 확정)이다. 이중 에는 교통개선분담금 818억원(제2롯데 450억, SH문정지구 228억, LH수서역세권 140억)이 포함돼있다.남 의원은 롯데가 지불한 교통개선분담금 450억원은 2013년 송파구의회 도시건설위원장 역임 시절에 납부한 비용인데 본 사업에 투입되기까지 12년이 소요됐다며 그동안 정상적인 사업 추진을 위해 노력한 시간들을 되돌아봤다.또한 남 의원은 현재 서울시의회의 도시안전건설위원회에서 의정활동을 하고 있고 소관 집행기관인 서울시 재난안전실과 도시기반시설본부에서 공사를 추진하고 있기 때문에 각별한 관심을 가지고 정상적인 진행이 되도록 관리하겠다고 밝혔다.탄천변 동측도로 구조개선 사업은 지난 12일 서울시 건축위원회 심의를 통과한 ‘잠실 스포츠·MICE(회의·관광·컨벤션·전시) 복합공간 조성사업’과 연계되며 ‘국제교류 복합지구’사업과도 연계해 송파구를 한 단계 업그레이드 할 것으로 기대하고 있다. 동측도로 1구간은 2029년 준공을 목표로 하고 있다.온라인뉴스팀