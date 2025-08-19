메뉴
최호정 서울시의회 의장, 서울경찰청 직장협의회로부터 감사패 받아

수정 2025-08-19 09:15
입력 2025-08-19 09:15

자치경찰 사무 수행하는 지구대·파출소 경찰관 복지포인트 받도록 예산 확보

지난 18일 서울경찰청 직장협의회로부터 감사패를 받은 최호정 의장(가운데)
지난 18일 서울경찰청 직장협의회로부터 감사패를 받은 최호정 의장(가운데)


최호정 서울시의회 의장은 지난 18일 서울경찰청 직장협의회로부터 감사패를 받았다.

감사패는 자치경찰 사무를 수행하는 지구대·파출소 경찰관들에게 올 하반기부터 복지포인트를 받도록 추가경정예산을 편성, 확보한 데 따른 것이다.

그동안 서울의 지구대·파출소 경찰관들은 실질적으로 자치경찰 사무를 하고 있지만 서울시는 인사권·임용권이 없다는 이유로 복지 지원이 어렵다는 입장이었다. 반면 타 시도는 자치경찰 사무를 수행하는 경찰 인력에 대해 모두 복지포인트를 지급하고 있었다.

이에 최 의장은 “실제 업무 기여도를 종합적으로 판단해 지급 여부를 검토해야 한다”라는 의지를 밝혔고, 지난 3월 천호동 로데오거리 치안 현장을 방문해 지구대 경찰관들의 업무를 살핀 바 있다. 이후 6월 추가경정예산에 반영, 1만 1000여 명이 복지포인트 12만 5000원(연 25만원)을 받게 됐다.


최 의장은 “현장을 나가보니 실제 지구대 업무 대부분이 시민 안전과 생명을 최일선에서 지키는 자치경찰 사무였다”라며 “복지포인트 지급을 통해 타 시도와 형평성 논란을 해소하고 지역 치안 서비스 질 향상으로 이어지기를 기대한다”고 말했다.

온라인뉴스팀
