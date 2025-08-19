박수빈 서울시의원, 일선 경찰관 복지포인트 예산 확보 앞장…서울경찰 직장협의회 감사패 받아

지구대·파출소 근무 경찰관 복지 향상 위해 앞장선 공로 인정받아

“경찰관 복지 향상 위한 노력, 여러 사람의 결실로 이어져 기쁘다”

이미지 확대 지난 18일 서울경찰 직장협의회 대표단으로부터 감사패를 받은 박수빈 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 박수빈 행정자치위원회 부위원장(더불어민주당, 강북4)이 지난 18일 서울경찰 직장협의회 대표단으로부터 감사패를 받았다.이번 감사패는 박 의원이 지구대·파출소 등 현장 경찰관들의 복지 사각지대 문제를 꾸준히 제기하고, 복지포인트 지원 예산 반영을 위해 힘써온 공로를 인정받아 전달된 것이다.서울경찰 직장협의회는 감사패를 통해 “평소 경찰에 대한 무한한 애정과 특히 서울경찰 지역관서 경찰관들의 복지 향상을 위한 예산 통과에 최선을 다해 주시고 경찰 사기진작에 기여해 주신 것에 대해 모든 구성원의 감사한 마음을 이 패에 담아 드린다”고 밝혔다.앞서 박 의원은 2024년 서울시의회 자치경찰위원회 행정사무감사에서 “지구대·파출소 경찰관들이 각종 서울시 축제 및 행사 치안 업무를 비롯해 방범·순찰 등 자치경찰 사무를 사실상 절반 이상 수행하고 있음에도 불구하고, 국가경찰 소속이라는 이유로 서울시로부터 후생복지 지원받지 못하고 있다”며 문제를 제기했다.또한 “이미 경기도 등 다른 지자체에서는 복지포인트를 지급하고 있는데 서울시만 지원하지 않는 것은 불합리하다”며 복지포인트 지급을 강력히 촉구한 바 있다.이러한 문제 제기와 지속적인 요구 끝에 지난 6월 추가경정예산이 편성돼, 서울시 일선 경찰관 1만여 명이 맞춤형 복지포인트를 지급받을 수 있게 됐다. 올해는 추경 예산으로 하반기분만 반영되어 1인당 12만 5천 원씩 지급되며 내년부터는 연 25만 원이 지원될 예정이다.박 의원은 “시민 안전을 위해 밤낮없이 헌신하는 일선 경찰관들이 정당한 복지 지원을 받을 수 있도록 힘쓴 노력이 이렇게 감사패로 이어져 오히려 제가 감사드린다”라며 “특히 이번 결실은 저 혼자의 힘이 아니라 여러 분들의 노력이 모여 가능했던 만큼 매우 기쁘게 생각한다. 앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며 지역경찰의 사기진작과 시민 안전 강화를 위한 정책 마련에 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.온라인뉴스팀