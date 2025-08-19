김용일 서울시의원, 광복 80주년 나라사랑 기도회 및 음악회 참석

이미지 확대 김용일 서울시의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 17일 서대문구 연희동 원천교회에서 열린 ‘광복 80주년 기념 나라사랑 기도회 및 음악회’에 참석하여 광복의 의미를 되새기고 지역 사회와 국가 발전을 위한 마음을 다졌다고 밝혔다. 이번 행사는 서대문구 기독교장로연합회 주관으로 개최됐으며, 주일 저녁 예배와 함께 진행됐다.‘하나님 사랑! 나라 사랑! 예수님 사랑! 겨레 사랑!’과 ‘일어나라 빛을 발하라’라는 주제로 진행된 이날 행사는 창천교회 박춘화 원로목사의 강연을 시작으로, 1부에서는 정치 안정과 경제 회복(박기홍 목사), 사회 안정과 질서 회복(이선우 목사), 국가 안보와 평화 통일(조광민 목사), 한국교회와 민족복음화(신은성 목사), 서대문구 발전과 지역복음화(이종무 장로), 서대문구장로연합회 부흥(신준성 장로) 등 다양한 기도와 함께 차별금지법 등 악법 제·개정 철회를 위한 백운주 목사의 강연과 기도가 진행되었다. 이날 기도회에서는 서대문구의 발전과 지역 복음화를 위한 기도가 진행되어 참석자들의 나라 사랑과 지역 사랑의 마음을 더욱 숙연하게 만들었다.3부 음악회에서는 색소폰, 트럼펫 합주를 시작으로 독창, 중창, 찬양대 합창, 그리고 서울드림윈드 오케스트라의 목관 연주 등 다채로운 공연이 펼쳐져 참석자들에게 한여름 밤의 낭만적인 추억을 선사했다. 이후 다과회에서는 관계자들과 참석자들이 친목을 도모하는 시간을 가졌다.김 의원은 이날 행사를 광복 80주년을 맞아 애국심을 고취하고 지역과 공동체 사랑의 의미를 되새기는 뜻깊은 행사라며, 행사를 주관한 서대문구 기독교장로연합회와 장소를 제공한 원천교회에 감사하다고 전했다.또한 “나라 사랑과 지역 사랑은 결국 같은 맥락”이라며, “서울시의원으로서 지역 발전을 위한 예산 확보에 최선을 다해 주민들의 삶의 질을 향상시키고, 더불어 살기 좋은 공동체를 만드는 데 기여하겠다”라는 다짐을 밝혔다.온라인뉴스팀