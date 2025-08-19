서준오 서울시의원, 월계사슴2단지 주거환경 개선 앞장...주민간담회 시작으로 실제 해결까지 이어가

사슴2단지 주민들과의 간담회 개최 이후 SH공사에 주거환경 개선 직접 요구

안전진단 실시, 내용연수 경과한 내부시설 교체 등 순차적 해결 예정

“주민들이 실제로 체감할 수 있는 의정활동 이어갈 것”

이미지 확대 월계사슴2단지 주민간담회

이미지 확대 SH공사와의 협의에 참석한 서준오 의원

서울시의회 서준오 의원(더불어민주당·노원4)이 박이강 노원구의원과 함께 노원구 월계사슴2단지 주거환경 개선에 앞장서고 있다. 지난 6월 24일, 월계사슴2단지 주민들과의 간담회를 개최해 생활 민원을 접수하고, SH서울주택도시개발공사(SH공사)와의 실무 협의를 주도해 구체적인 해결책을 이끌어냈다.월계사슴2단지 주민간담회에서 제기된 핵심 민원은 ▲동북선 경전철 공사로 인한 벽체 크랙 ▲화장실 환기설비의 비표준 설치 문제 ▲미끄러운 욕실 바닥 타일 ▲옥상방수 불량으로 인한 누수 ▲세대 내 노후 설비 고장 문제 등 모두 주민의 일상과 직결된 생활형 민원이었다.서 의원은 SH공사 주거복지본부와 노원센터와의 협의를 통해 ‘즉시 조치’와 ‘단계별 개선’으로 나뉜 실행 계획을 확정했다. 우선 경전철 공사로 인한 벽체 크랙과 관련해 서울시 도시기반시설본부와 연계하여 정밀 안전진단을 9월 중 실시할 예정이다.앞서 6월 13일 이뤄진 SH공사의 기술자문에서는 경전철 공사와 벽체 크랙의 직접적 연관이 낮다는 의견이 제시되었으나, 서 의원은 층별·구간별 차이가 있을 수 있어 단지 내 종합 진단과 조치를 병행해야 한다면서, 노원구청과 주민들이 직접 안전진단 업체를 추천 하도록 하여 진단 결과의 신뢰성을 담보할 수 있도록 촘촘한 진단을 요구했다.욕실 내 문제에 대해서는, 환기설비의 설치 배경에 대해 주민들에게 자세히 설명해 달라는 요구와 함께, 미끄러운 욕실 바닥 타일도 위험 요인이 확인되면 바로 교체해 달라고 요구했으며, 주민의 신청이 있으면 바로 조치할 수 있는 시스템으로 운영해 줄 것도 당부했다.옥상방수 불량으로 인한 누수 문제는 누수 원인 점검을 거쳐, 옥상방수 보강과 외벽 크랙 보수를 병행하겠다는 해결책을 이끌어냈다. 세대 내 노후 설비(현관문, 신발장, 중문 등)는 내용연수가 경과했음에도 적기에 교체되지 않은 문제가 있었다. 서 의원은 “예산 제약이 있더라도 위험 요소는 선제적 해결이 필요하다”며 취약 세대를 우선적으로 조치할 수 있도록 SH공사의 명확한 대응을 주문했다.서 의원은 “월계사슴2단지는 다양한 구성의 주민들이 함께 거주하고 있으므로, 가구 구성과 세대 특성을 반영하여 세심하게 문제를 해결해야 한다”라며 “취약계층·어르신 가구 등에 대한 선제적 방문 점검과 맞춤형 안내를 병행해 달라”고 요청했다.마지막으로 서 의원은 “이번 월계사슴2단지 주거환경 개선 조치는 출발점이다. 주민간담회를 통한 주민들의 목소리를 경청하고, 이를 실제 문제 해결로 이끌어내는 성공모델이 구축되었다”라며 “월계사슴2단지에서 시작한 변화가 노원구 전역으로 확산되도록 주민들과 항상 함께해 나가겠다”는 포부를 밝혔다.온라인뉴스팀