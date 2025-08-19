이희원 서울시의원, 흑석고등학교 건설 현장 방문해 편안하고 안전한 교육 환경 조성 주문

▲흑석고 남측 학생 보행로 추가 조성 ▲전문교사 배치 ▲재학생 증가 고려한 증축 설계 반영 등 원활한 교육환경 조성 위한 방안 논의

“흑석고에서 최고의 교육이 이뤄지도록 작은 디테일까지 살뜰하게 챙길 것”

지난 18일 흑석고등학교 건설 현장을 방문한 이희원 의원

이미지 확대 지난 18일 흑석고등학교 건설 현장을 방문해 둘러보는 이희원 의원

서울시의회 교육위원회 이희원 의원(동작4, 국민의힘)은 지난 18일 흑석고등학교 건설 현장을 방문해 편안하고 안전한 교육환경 조성을 위한 다양한 방안을 논의했다고 밝혔다. 현장에는 나경원 동작을 국회의원, 박상혁 서울시의회 교육위원장, 정근식 서울시 교육감 등도 함께했다.이 의원은 이날 정근식 교육감에게 흑석고 남측에 학생 보행로를 추가 조성해줄 것을 촉구했다. 당초 설계상 흑석고 남측 출입문은 차량 진출입 용도로만 계획됐다. 이에 흑석고로 자녀를 진학시킬 예정인 학부모들로부터 통학 편의를 위해 남측에도 보행로를 조성해달라는 민원이 다수 제기된 바 있다.이 의원은 또한 ▲개교와 동시에 수준 있는 교육이 이뤄지도록 경험이 풍부한 전문교사를 적극 배치할 것 ▲재학생 수가 증가할 것에 대비해 현재 4개 층인 교사동을 5개 층까지 증축할 수 있도록 설계에 반영할 것 ▲안전한 급식실, 과학실 등을 조성해줄 것 ▲면학 분위기를 살릴 수 있는 내부 디자인을 채용할 것 ▲밝은 색상의 외장 벽돌을 사용해 밝은 학교 분위기를 조성할 것 등을 교육감에게 주문했다. 정근식 교육감은 흑석고 남측 보행로를 포함한 이 의원의 주문을 적극 검토하겠다고 답했다.이 의원은 “현시점 흑석고의 공정률은 45%로, 당초 계획된 41%보다 빠르게 공사가 진행되고 있다”라며 “개교의 속도도 중요하지만, 흑석고 학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 최고의 교육을 받을 수 있도록 작은 디테일까지 살뜰하게 챙기겠다”고 강조했다.한편, 흑석고등학교는 1997년 중대부고 이전 이후 28년만에 흑석동에 들어서는 새 고등학교다. 이희원 의원은 흑석고 신설을 위해 수차례에 걸친 주민 간담회와 면담, 행정사무감사 질의, 예산 확보 등 다방면의 노력을 기울였다. 흑석고등학교는 2026년 1월 말 완공 예정이다.온라인뉴스팀