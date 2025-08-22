김영철 서울시의원 “성내초 증축·동북중·고 교육여건 개선 시급”

성내초, 실내체육관 확충·노후 급식시설 개선의 차질 없는 추진 강조

동북중·고, 중등교육 중심 역할 위한 노후 시설 개선·교육여건 보강 촉구

“학생 안전과 학습권 지원은 선택이 아닌 필수, 교육청의 적극적 후속조치 필요”

이미지 확대 지난 18일 개최된 서울시교육청-국민의힘 정책협의회 회의

서울시의회 주택공간위원회 김영철 의원(국민의힘, 강동5)은 지난 18일 개최된 서울시교육청-국민의힘 정책협의회에서 AIDT(교육자료) 전환 대책, 노후 교사동 안전관리, 학교업무 경감 방안과 함께 성내초등학교 증축 및 환경개선, 동북중·동북고 교육여건 개선 등 지역 현안을 중점적으로 다뤘다.김 의원은 초·중등교육법 개정으로 AIDT의 법적 지위가 ‘교과서’에서 ‘교육자료’로 전환된 상황과 관련해 “학교 현장에서 혼란이 발생하지 않도록 신속한 후속 조치와 재정 지원이 필요하다”며 “특히 학생 학습권이 흔들리지 않도록 교육청이 적극적으로 역할을 다해야 한다”고 강조했다.이어 김 의원은 노후 교사동 안전관리 종합대책과 관련해 “이미 서울의 35%가 40년 이상 노후 건축물인데, 학생 안전은 결코 미룰 수 없는 과제”라며 “C등급을 세분화하고 IoT 기반 실시간 감시체계를 도입하는 등 선제적 관리로 개학 연기 같은 사태가 발생하지 않도록 해야 한다”고 지적했다.특히 김 의원은 강동구 성내초등학교 증축안과 관련해 “노후한 급식시설 개선과 실내체육관 확충은 학생들의 안전과 건강을 지키는 기본 전제”라며 “성내초 학생들이 더 나은 환경에서 생활할 수 있도록 이번 사업을 반드시 차질 없이 추진해야 한다”고 강조했다.또한 김 의원은 동북중·동북고 관련 현안을 언급하며 “강동권 학생 수요와 지역 발전 수준에 걸맞은 교육환경이 제공되어야 한다”며 “동북중과 동북고가 노후 시설 개선과 교육여건 보강을 통해 지역 내 중등교육의 중심 역할을 다할 수 있도록 교육청이 실질적인 지원 방안을 마련해야 한다”고 촉구했다.한편, 학교통합지원과 신설을 통한 행정업무 경감과 관련해서는 “교사는 교육에, 학생은 학습에 집중할 수 있는 환경이 마련되어야 한다”며 “학교업무 경감 제도가 형식에 그치지 않고 현장에서 실질적인 효과를 거둘 수 있도록 지속적인 점검과 보완이 필요하다”고 당부했다.마지막으로 김 의원은 “성내초 증축과 급식환경 개선, 동북중·동북고 지원은 단순한 시설 문제가 아니라 학생과 학부모의 교육권 보장과 직결된 현안”이라며 “서울시교육청은 현장의 목소리를 반영한 실효성 있는 대책으로 학생 안전과 학습권을 최우선에 두어야 한다”고 거듭 강조했다.온라인뉴스팀