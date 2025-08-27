이새날 서울시의원, 제3대 청소년의회 ‘서울특별시의원과의 만남’ 특강 진행

이미지 확대

서울특별시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 지난 23일 서울시청 대회의실에서 열린 제3대 청소년의회 ‘서울특별시의원과의 만남’에 참석해 청소년 시의원 80여 명과 뜻깊은 시간을 가졌다.서울시의회 의사과에서 주관한 이번 행사는 제3대 청소년의회 의장의 환영사와 시의원 소개를 시작으로 ▲청소년의회 소개 ▲특강 ▲토론 ▲질의응답 ▲단체사진 촬영 등으로 진행됐다.이 의원은 첫 번째 특강 연사로 나서‘우리 일상의 민주주의, 청소년의 권리와 미래’를 주제로 강연했다. 특히 “청소년의회는 단순히 모의국회가 아니라 실제 의회처럼 토론하고 제안하며 제도로 연결하는 훈련의 장”이라며 청소년들의 참여 경험이 곧 사회를 변화시키는 힘이 된다고 강조했다.이어 이 의원의 의정활동 대표사례로 ▲서울시교육청 학생 교통안전 조례안 ▲어린이 통학로 교통안전 조례 개정안 ▲학교민주시민교육 진흥 조례 개정안의 발의 과정을 소개하며 “작은 목소리와 제안이 정책과 예산으로 이어질 수 있다”고 설명했다.마지막 토론과 질의응답 시간에는 청소년의원들이 직접 의견을 제시하고 궁금한 점을 질문하며 열띤 참여가 이어졌다.이 의원은 “학교는 단순한 배움의 공간이 아니라 지역사회의 중심이며 청소년이 주체가 되어 의견을 내고 참여할 때 더 안전하고 건강한 공동체가 만들어진다”며 “여러분이 제안하는 작은 의견 하나가 내일의 사회를 바꾸는 제도의 출발점이 된다”고 격려했다.이번 행사는 청소년의원들에게 지방의회의 역할과 조례 제정 과정을 직접 배우고 체험할 수 있는 기회를 제공했으며 민주주의를 생활 속에서 실천하는 의미 있는 장으로 평가받았다.온라인뉴스팀