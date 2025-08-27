박성연 서울시의원, ‘서울시 중장년층 인생이모작 지원에 관한 조례 일부개정조례안’ 대표 발의

‘인생이모작’에서 ‘생애재설계’로 개념 확장

경력설계·취업훈련·사회적 고립 예방 등 실질적 지원 강화

이미지 확대 박성연 서울시의원

서울특별시의회 박성연 의원(국민의힘·광진2)은 급속한 고령화와 기대수명 증가에 대응하여 중장년층의 삶의 질 향상과 사회참여 확대를 위한 ‘서울특별시 중장년층 인생이모작 지원에 관한 조례 일부개정조례안’을 대표 발의했다.이번 개정안은 기존 ‘서울특별시 중장년층 인생이모작 지원에 관한 조례’를 전면 보완하는 것으로 ‘인생이모작’이라는 용어를 ‘생애재설계’로 변경해 보다 포괄적이고 장기적인 관점에서 중장년층의 삶을 지원하도록 했다.특히 이번 개정안에는 ▲경력설계 상담 ▲중장년층 맞춤형 취업훈련 ▲적합 일자리 창출 및 연계 지원 ▲사회적 고립 방지를 위한 커뮤니티 활동 지원 등이 신규 조항으로 신설됐다. 이를 통해 중장년층이 사회적·경제적으로 안정된 노후를 준비할 수 있는 다양한 지원체계를 강화할 예정이다.박 의원은 “중장년층은 우리 사회의 든든한 버팀목이지만, 은퇴 이후 역할 재정립과 삶의 질 관리에 어려움을 겪고 있다. 이번 개정안을 통해 중장년층이 안정적이고 의미 있는 인생 2막을 설계할 수 있도록 제도적 기반을 마련하고자 한다”고 밝혔다.이어 “서울시가 중장년층의 생애 전반을 설계할 수 있도록 든든한 동반자가 되도록 의정활동을 이어가겠다. 앞으로도 현장의 목소리를 반영한 생활밀착형 정책을 발굴해 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다”고 강조했다.한편, ‘서울특별시 중장년층 인생이모작 지원에 관한 조례 일부개정조례안’은 8월 27일부터 9월 12일까지 열리는 제332회 임시회에서 상정될 예정이다.온라인뉴스팀