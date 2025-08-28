메뉴
김혜지 서울시의원, 강동 발전 위한 '좋은도시포럼' 발족

수정 2025-08-28 14:06
입력 2025-08-28 14:06

도시를 바꾸는 교통, 교육, 주택, 환경 4가지 주제로 주민들과 정기적으로 개최 예정
암사 1,2,3동 주민자치회장 및 아파트 협의회장 등 참석하여 지역 발전 의견 개진

동구에서 개최된 ‘좋은도시포럼’ 발족식(앞줄 가운데 김혜지 의원)
동구에서 개최된 ‘좋은도시포럼’ 발족식(앞줄 가운데 김혜지 의원)


서울시의회 도시안전건설위원회에서 의정 활동 중인 김혜지 의원(국민의힘, 강동1)은 지난 26일 전 국회의원, 국민의힘 강동(갑) 당원협의회, 주민자치회 회장, 지역주민들이 참석한 가운데 강동의 발전을 위한 교통, 교육, 주택, 환경 등 4개 중요 분야 비전을 나누는 ‘좋은도시포럼’ 발족식을 가졌다.

이날 발족식에는 ‘좋은도시포럼’ 회장 정원출, 김충환 전 국회의원, 안계만 전 구의원, 문연옥 국민의힘 강동(갑) 당원협의회 여성회장, 이범종 전 주민자치협의회장, 암사1동 이영열 주민자치회장, 암사2동 진중덕 주민자치회장, 암사3동 박종우 주민자치회장, 신충수 강동구 아파트 협의회장 및 지역주민 등 강동구의 발전을 염원하는 많은 주민이 참석했다.

발족식은 국민의례에 이어 김혜지 의원이 대표를 맡은 ‘좋은도시포럼’이 성공적으로 활성화되길 바라는 귀빈들의 축사와 서울시의회 의장 및 서울시의회 동료의원의 영상 축사가 이어졌고 그동안 지역에서 획기적으로 개선돼 주민들이 지역 발전을 체감하고 있는 사업에 대해 김 의원의 소개가 있었다.

소개된 사업들은 김 의원이 앞장서 주민들과 함께 이룬 성과이며 (교통분야) ▲암사역 1번 출구 캐노피 현대화 ▲아리수로 3324번 버스 노선 신설 ▲고덕119안전센터 앞 사거리 대각선횡단보도 설치 (교육분야) ▲명일초 교문 전동자동문 설치 및 빗물받이 ▲학교 통학로 보도블록 교체 ▲양질의 급식제공을 위한 교육청 협의 및 조례 발의 (주택분야) ▲선사현대아파트 앞 올림픽대로 저소음포장 (환경분야) ▲한강 접근성 개선을 위한 암사초록길 개통 (안전분야) ▲지반침하 예방 및 방지를 위한 서울시 정책 개선 등으로, 하나하나의 사업들이 강동구를 1등 도시로 만들고 있다고 설명했다.

‘좋은도시포럼’ 주민 제언 및 토론애소 진행을 맡은 김혜지 의원
‘좋은도시포럼’ 주민 제언 및 토론애소 진행을 맡은 김혜지 의원


이어진 주민 제언 시간에는 참석한 주민들이 앞으로 지역에서 개선해야 할 사업들을 제시하였는데 ▲지하철과 인접한 양지마을의 한옥마을과의 합리적인 개발 ▲복사열로 인한 암사초록길 이용 불편 개선 ▲노후 아파트 소방 등 필수 안전설비 교체를 위한 별도 수선 비용 마련 문제 ▲아리수로와 아파트 단지 높이차가 있는 통행로의 교통약자를 위한 개선방안 ▲고덕산 맨발걷기 환경 조성 ▲지속적인 자연환경 보존을 위한 생태교란종 식물 제거 ▲암사역 주변 공유 킥보드 및 전기자전거 방치 등이 제시됐고 이중 생태교란 식물 제거는 9월 중 함께 실시하기로 결정했다.


김 의원은 “강동구에서 자란 것을 자랑스럽게 생각하고 있으며 시작하는 ‘좋은도시포럼’이 발전하고 있는 강동구를 더욱 속도감 있게 발전하도록 돕고 다음 세대의 강동 주역들에게 훌륭한 유·무형의 가치를 넘겨줄 수 있도록 노력하겠다”라는 포부를 밝혔다.

온라인뉴스팀
