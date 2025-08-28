김용호 서울시의원, 용강중학교 인조잔디 운동장 완공식 축사 및 시설점검
수정 2025-08-28 19:42
입력 2025-08-28 17:21
“서울시 예산 6억5천만 원 지원으로 학생들의 안전한 체육활동 기반 마련”
“향후 체육관 증축 및 시설 유지·보수예산 확보 의지도 밝혀”
서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 의정활동하고 있는 김용호 시의원(국민의힘, 용산1)은 지난 27일 용산구 이촌1동 소재 용강중학교 인조잔디 운동장 완공식에 참석, 축사와 함께 시설점검을 했다.
이날 행사에는 김 의원을 비롯해 용강중학교 권충환 교장, 이태승 교감, 최광호 축구부장, 장태우 축구감독, 학교운영위원회 김민영 위원장, 축구부 학생 등 70여명이 참석하여 인조잔디 운동장 완공을 축하했다. 김 의원은 지난 7월 말에도 학교를 직접 방문해 공사 현장 및 진행 상황을 점검하고 관계자들을 격려하는 등 사업의 원활한 추진을 위해 꾸준히 관심을 기울여왔다.
용강중학교는 오랫동안 학생들의 체육활동 공간 개선을 위해 인조잔디운동장 조성을 숙원사업으로 추진해 왔으며, 학부모와 학교 관계자들의 지속적인 요청과 성원이 이어져 왔다.
김 의원은 인사말에서 “지난 연말 2025년도 서울시 예산 편성 과정에서 6억5천만 원이라는 큰 예산을 확보하는 데 어려움도 있었지만, 이를 확보한 결과 지난 7월 초 공사를 착공할 수 있었고 오늘 드디어 완공을 보게 되어 감회가 깊다”며 “특히 인조잔디구장 건립을 오랫동안 염원해온 학교 관계자와 학부형들, 일반 학생들, 그리고 축구부 학생들 이상 감격스럽다”고 소회를 밝혔다.
이어 김 의원은 “앞으로 학생들이 안전한 인조잔디 운동장에서 마음껏 뛰놀고, 축구부 학생들도 부상 위험 없이 훈련할 수 있게 되어 매우 기쁘다”고 덧붙였다.
아울러 김 의원은 “그동안 방송시설 및 축구부실 내부 공사 등 용강중학교의 시설환경 개선에 각별한 관심을 기울여왔으며, 앞으로도 노후화된 체육관 증축 또는 개축, 시설 유지·보수와 야간 조명등 설치를 위한 예산 확보에도 최선을 다하겠다”고 강조했다.
온라인뉴스팀
