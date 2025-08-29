서울시의회 국민의힘 “‘젊은 의원’ 운운한 정근식 교육감은 의회의 권위를 훼손한 발언에 머리 숙여 사과하라”

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 국민의힘은 29일 시정질문에서 답변한 정근식 교육감의 ‘젊은 의원’ 발언 관련해 다음과 같은 논평을 냈다.오늘 제332회 임시회 제2차 본회의 시정질문 과정에서 윤영희 의원 질의에 대해 정근식 교육감이 한 발언에 유감을 표한다.윤영희 의원이 정근식 교육감의 공약 이행 관련 자료 제출이 늦어지는 것에 대해 질책하자 ‘제가 젊은 윤영희 의원님께 늘 충고를 받는다’고 답했다.이 발언은 단순한 표현 실수가 아니라, 나이가 많다는 이유로 젊은 의원의 정당한 질의를 불편하게 여기는 교육감의 인식을 드러낸 것이다. 이는 특정 의원 개인을 향한 것이 아니라, 시민의 대표기관인 의회 전체를 가볍게 여긴 태도라 하지 않을 수 없다.서울시의회 의원은 나이, 성별, 지역구 여부와 상관없이 모두 서울 시민으로부터 동등한 권한을 위임받은 민의의 대표다. 시정질문에서 교육감이 답해야 하는 대상은 개별 의원이 아니라 서울시의회이자 곧 서울 시민이다.정 교육감의 “젊은 의원” 발언은 시민이 부여한 의회의 대표성을 훼손하고, 시정질문의 본질을 희석했다. 본회의장에서 간단히 한 사과 발언은 개인적 말실수를 수습하는 수준에 머물렀을 뿐, 사안의 중대성을 해소하기에는 턱없이 부족하다.정근식 교육감은 이번 발언의 의미를 엄중히 인식하고, 서울시의회 전체 의원 앞에 정식으로 머리 숙여 사과하라2025. 8. 29.서울특별시의회 국민의힘 대변인 이효원온라인뉴스팀