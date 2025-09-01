최재란 서울시의원 “백화점 폭파 협박 대피 중 직원들은 몰라···자체점검 신뢰할 수 있나”

제332회 임시회 제2차 본회의 시정질문, 서울의 한 대형백화점에서 발생한 폭파 협박 사건 관련 안전관리 실태 지적

“자체 점검 결과 ‘이상 없음’ 제출···현장 실제 대응과 괴리 커 철저히 확인하고 개선해야”

이미지 확대 지난달 28일 열린 제332회 서울시의회 임시회 제2차 본회의 시정질문에서 질의중인 최재란 의원

최근 백화점 등 다중이용시설을 대상으로 허위 ‘폭파 협박’ 신고가 발생한 가운데 백화점 일부 직원이 대피 안내 방송을 듣지 못했다는 주장이 나와 서울시의 안전관리 실태에 대한 우려가 제기됐다.서울시의회 교육위원회 최재란 의원(더불어민주당, 비례대표)은 지난달 28일 열린 제332회 서울시의회 임시회 제2차 본회의 시정질문에서 최근 서울의 한 대형 백화점에서 발생한 폭파 협박 사건과 관련해, 당시 건물 내부 직원들이 안내방송을 듣지 못해 대피하지 못한 사실을 지적하며 서울시의 안전관리 실태를 집중적으로 따졌다.최 의원은 시정질문에서 “경찰특공대와 소방인력이 긴급 투입되고 수천 명 시민이 공포 속에 대피했는데 정작 건물 내부 직원들은 아무런 상황을 전달받지 못했다”며 “지인이 전화를 해줘서야 위기 상황을 알았고, 담당자조차 인지하지 못한 채 상품 포장을 이어갔다는 제보를 접했다. 이는 심각한 문제”라고 말했다.이에 대해 권혁민 서울소방재난본부장은 “폭파 테러 상황은 다수 인명 피해로 이어질 수 있어 내부 근무자나 거주자가 신속히 상황을 인지하고 안전하게 대피하는 것이 가장 중요하다”면서 “이 과정에서 자위소방대가 제 역할을 수행해야 한다”고 답했다. 그러나 최 의원은 “이번 사건에서는 안내방송조차 없었다는 점이 핵심 문제”라며 “결국 시민과 직원 모두가 위험에 노출될 수밖에 없었다”고 지적했다.또한 최 의원은 “이 백화점은 법에 따라 화재 안전 조사와 자체 점검을 실시해 지난 3년간 ‘이상 없음’, ‘양호’ 등의 결과를 제출했다. 하지만 제보자에 따르면 해당 백화점에서 소방훈련을 받은 기억이 없다고 한다. 다른 백화점에서는 매달 훈련을 실시했지만 이곳에서는 전혀 없었다는 증언은 자체 점검의 신뢰성에 의문을 갖게 한다”고 지적했다.권 소방재난본부장은 “자체 점검은 전문 자격을 갖춘 관리업체가 시행하고 소방서에서 표본 점검을 통해 검증하고 있다”며 “특히 판매시설은 중요 시설로 분류돼 연 2회 점검과 연 1회 훈련이 의무화돼 있다. 이번 사례에 대해서는 점검과 확인을 강화하고 필요시 합동훈련 및 컨설팅도 진행하겠다”고 밝혔다.그러나 최 의원은 “위기 상황에서 안내방송은 나오지 않았는데, 사태가 종료된 이후에는 오히려 4개 국어로 ‘문제가 없다’는 안내방송이 반복적으로 흘러나왔다”며 “대피 방송은 안 나오고 안심하라는 방송은 왔다는 건 잘못됐다”면서 “향후 소방본부가 약속한 대로 현장을 철저히 확인하고, 점검과 훈련이 실제로 이뤄지는지 직접 보고해 달라”고 주문했다.끝으로 최 의원은 “백화점은 대표적인 다중이용시설로, 수천명의 시민이 동시에 이용하는 만큼 작은 허점도 대형 참사로 이어질 수 있다”며 “안내방송 부재, 소방훈련 미비 등 이번에 드러난 문제를 계기로 서울시는 점검 시스템을 실효성 있게 운영하고, 시민 안전을 최우선에 두는 매뉴얼을 재정비해야 한다”고 강조했다.온라인뉴스팀