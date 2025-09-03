이병윤 서울시의회 교통위원장, 동대문구 1인가구지원센터 현장 방문

사회적 고립이나 외로움 해소를 위해 설치된 동대문구 1인가구 지원센터 방문

“행복하고 주체적인 1인 가구의 삶을 지원할 수 있도록 서울시의회 차원에서도 더욱 노력”

이미지 확대 동대문구 1인가구지원센터에서 이병윤 위원장(오른쪽)과 최호정 의장

이미지 확대 동대문구 1인가구지원센터에서 대화하는 이병윤 위원장

이미지 확대 동대문구 1인가구지원센터에서 이병윤 위원장과 최호정 의장이 관계자들과 기념사진을 찍고 있다.

이병윤 서울시의회 교통위원장(국민의힘, 동대문구1)이 지난 2일 오전 동대문구 1인가구지원센터에 방문해 센터 내 시설을 점검하고 직원들을 격려했다.동대문구 1인가구지원센터는 1인 가구에서 사회 구성원으로 공존하고 건강한 일상을 유지할 수 있는 사회를 만들 수 있도록 설립된 기관으로 교육 여가․문화, 상담과 동대문구 자치구 특화 사업인 동일이의 초록생활(친환경 살림특강, 에코챌린지) 등의 맞춤 프로그램을 제공하고 있다.이날 현장에는 서울시의회 이병윤 교통위원장, 최호정 서울시의회 의장, 서울시 돌봄고독정책관, 동대문구 부구청장, 동대문구 1인가구 지원센터장 등이 참석하였으며 교육장, 사무실 등 각 프로그램실을 둘러보고 시설 현황 보고로 진행되었다.이 위원장은 “동대문구는 다수의 대학이 위치해 청년층의 유입 정착이 많고, 고령화 사회로 접어들며 1인가구가 급증하고 있다는 점에서 다양한 계층이 이용할 수 있는 프로그램을 개발하고 홍보해 주시기를 바란다”라고 당부하며 “서울시의회 차원에서도 1인가구의 삶을 지원할 수 있도록 더욱 노력하겠다”라고 말했다.온라인뉴스팀