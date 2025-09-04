구미경 서울시의원, 캠퍼스타운 성과평가 교내·교외 구분 없이 단순 생존율만··· 평가체계 개선 촉구

제332회 임시회 기획경제위원회 경제실 회의서 캠퍼스타운 사업 성과관리 문제점 지적

구 의원, 매출·고용·투자 등 질적 성과 반영과 교내·교외 차별화된 평가체계 마련 촉구

이미지 확대 질의하는 구미경 의원

서울시의회 기획경제위원회 소속 구미경 시의원(국민의힘, 성동구 제2선거구)은 지난 2일 경제실을 대상으로 한 제332회 임시회 기획경제위원회 회의에서 캠퍼스타운 사업 성과평가가 교내·교외 창업기업 구분 없이 단순 생존율 중심으로 운영되고 있는 문제를 지적하며 근본적 개선을 촉구했다.서울시는 캠퍼스타운 사업을 통해 창업기업 성장을 지원해 오고 있고, 현재 캠퍼스타운 창업기업의 1·2년 차 생존율은 96% 이상, 3년 차는 87%로 상당히 높은 생존율을 보여주고 있다. 하지만, 이 생존율은 교내 창업과 교외 창업이 구분되지 않은 채 집계된 성과이며, 매출 성장, 고용 창출, 투자 유치 같은 실질적 성과로 이어졌는지도 알 수가 없는 상황이다.구 의원은 교내 학생 창업기업과 교외 외부 입주기업을 동일한 방식으로 평가하는 것은 사업 취지와 성격 차이를 고려하지 않은 평가 방식이라며, 향후 경제실은 단순 생존율 중심의 평가에서 벗어나 매출·고용·투자 성과까지 종합적으로 반영하고 교내·교외 창업기업의 차이를 정밀하게 분석할 수 있는 성과관리 체계를 마련해야 한다고 지적했다.구 의원은 “캠퍼스타운 사업의 핵심 목표는 대학 재학생이 캠퍼스에서 지원받아 지속 가능한 창업기업으로 성장하도록 돕는 데 있다”면서 “교내 학생 창업기업과 교외 외부입주기업을 명확히 구분해 성과평가 체계와 지표를 차별화하고, 단순 수치 중심 평가에서 벗어나 창업기업의 지속가능성과 실질적 성과를 균형 있게 반영하는 방향으로 전환해야 한다”고 강조했다.온라인뉴스팀